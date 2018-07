BSR reinigt 34 weitere Parks - Das sind die Ergebnisse

Berlin. Die BSR hat dem Müll in den Berliner Parks sowie auf Grünflächen, Spielplätzen und Forstgebieten den Kampf angesagt. 100 neue Mitarbeiter wurden zuletzt zu diesem Zweck für das Pilotprojekt eingestellt. Der Senat zahlt in diesem und im kommenden Jahr jeweils 9,8 Millionen Euro dafür. Insgesamt werden nun 47 Flächen mit fast 300 Hektar gereinigt. Bis zum 1. Juni waren es lediglich 13 (inklusive Forstgebiet Teufelssee).

Bei einem Kiezspaziergang machte sich nun Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) selbst ein Bild von den Reinigungsarbeiten. Zusammen mit BSR-Chefin Tanja Wielgoß war die Senatorin im Monbijoupark, am Kollwitzplatz und auf zwei Spielplätzen in Schöneberg unterwegs. Wie die BSR am Montag mitteilte, wurden im Juni auf den neuen Flächen 1250 Kubikmeter Müll eingesammelt.

Die Ausweitung der Parkreinigung könne als ein Erfolg verbucht werden, wie aus einer von der BSR beauftragten Befragung im Juni hervorgehe. Beurteilten demzufolge noch im April fast 50 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer der neu hinzugekommenen Parks und Grünflächen diese als dreckig oder sehr dreckig, so verbesserten sich die Werte im Juni deutlich. Die Zufriedenheit mit der Parksauberkeit stieg von 48 auf 82 Prozent. Bei den Spielplätzen verbesserten sich die Werte von 41 auf 75, bei den wohnungsnahen Grünflächen von 43 auf 77 Prozent.

„Das ist ein schönes Ergebnis, das wir vor allem der Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Orange und auch in der Steuerung zu verdanken haben“, sagte BSR- Vorstandchefin Tanja Wielgoß. In diesem Jahr sei die Witterung für die BSR eine große Herausforderung. Das schöne Wetter im Frühjahr und Frühsommer habe extrem viele Menschen in die Parks gelockt.

Kein schöner Anblick: Überquellender Mülleimer in einem Berliner Park, bevor die BSR mit der Reinigung begann

Foto: Jörg Carstensen / picture alliance / ZB

Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop zeigte sich zufrieden. „Bereits nach einem Monat sehen wir gute Ergebnisse“, erklärte Pop. „Wir haben in die Ausweitung des Pilotprojektes gezielt Flächen aufgenommen, die überwiegend von Berlinerinnen und Berlinern genutzt werden, wie die Spielplätze und die wohnortnahen Parks. Dies entlastet die Nachbarschaft und trägt zur Akzeptanz für den Tourismus bei.“

( BM )