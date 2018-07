Weltweites Ranking: Berliner Hauptbahnhof nur im Mittelfeld

In einer weltweiten Bahnhof-Vergleichsstudie schafft es der Berliner Hauptbahnhof nur ins Mittelfeld. Untersucht wurden vier Kriterien.

In einer weltweiten Bahnhofs-Vergleichsstudie des Planungs- und Beratungsunternehmens Arcadis schafft es der Berliner Hauptbahnhof nur ins Mittelfeld. Untersucht wurden insgesamt 27 internationale Großbahnhöfe.

Die Studie basiert auf dem von der Firma entwickelten sogenannten Mobility Oriented Development Index (MODex) und bewertet folgende vier Kriterien:

Konnektivität (Anbindung)

Stadtentwicklung

Sozialer Kontext

Wirtschaftliche Entwicklung

Demnach liegt Berlin mit 490 Punkten auf Platz 15. Zum Vergleich: Spitzenreiter ist mit 676 Punkten der New York Grand Central Terminal. Der Grund für den mittleren Rang der Hauptstadt ist laut Analyse vor allem die schlechte Wirtschaftlichkeit. „Die vergleichsweise schlechte wirtschaftliche Entwicklung ist es, die dem Berliner die Gesamtbewertung verhagelt", sagt Michael Hanita, Director Infrastructure Europe Central laut Mitteilung. Auch Quantität und Qualität der Verbindungen seien nicht optimal. Immerhin: „Bei Stadtentwicklung und Soziales kann Berlin dagegen punkten und könnte diese Stärken weiter ausbauen", so Hanita weiter.

Der New York Grand Central Terminal könne sich dagegen in allen vier Kriterien als Vorbild für die Entwicklung von Bahnhöfen in aller Welt erweisen. Auf Platz zwei hat es derweil die Washington Union Station geschafft, gefolgt von der Hong Kong HKU Station.

Alle 27 untersuchten Bahnhöfe in Prozent:

New York Central Terminal (USA, 100 Prozent) Washington Union Station (USA, 99 Prozent) Hong Kong HKU Station (China, 94 Prozent) Paris Gare du Nord Train Station (Frankreich, 90 Prozent) Rotterdam Central Station (Niederlande, 88 Prozent) London Kings Cross/St Pancras (Großbritannien, 86 Prozent) Madrid Principe Pio (Spanien, 83 Prozent) Denver Union Station (USA, 82 Prozent) Beijing Wangjing Station (China, 81 Prozent) São Paulo Pinheiros Metro Station (Brasilien, 80 Prozent) São Paulo Luz Station (Brasilien, 79 Prozent) Amsterdam Zuid Station (Niederlande, 77 Prozent) Sydney Martin Place Station (Australien, 75 Prozent) Amsterdam Bijlmer Arena (Niederlande, 75 Prozent) Berlin Hauptbahnhof (Deutschland, 74 Prozent) Amsterdam Central Station (Niederlande, 72 Prozent) Lyon Part Dieu (Frankreich, 71 Prozent) Shanghai Longyang Road Station (China, 71 Prozent) Dallas Mockingbird Station (USA, 69 Prozent) Brussels Midi/Zuid (Belgien, 69 Prozent) Melbourne Southern Cross Station (Australien, 68 Prozent) London Wimbledon Station (Großbritannien, 67 Prozent) London Euston Station (Großbritannien, 66 Prozent) Los Angeles Union Station (USA, 66 Prozent) Sydney Chatswood Station (Australien, 63 Prozent) Sydney Central Station (Australien, 62 Prozent) Santiago La Cisterna (Chile, 54 Prozent)