Attacke auf Geldautomat: keine Beute

Neuzelle. Erneut hat es in Brandenburg eine Attacke auf einen Geldautomaten gegeben. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber kein Geld bei der Tat in Neuzelle (Oder-Spree) erbeutet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" auf ihrer Webseite berichtet.

Anwohner alarmierten einer Polizeisprecherin zufolge in der Nacht zum Montag die Beamten, weil sie Geräusche hörten. Das Bedienfeld des Geldautomaten befindet sich an der Außenfassade einer Bank. Dort hätten die unbekannten Täter auch ihren Raubversuch gestartet. Der Geldautomat sei beschädigt worden. Unklar blieb zunächst, ob die Täter es mit einer Sprengung versuchten. In der Vergangenheit hatte es gehäuft Angriffe auf Geldautomaten in Berlin und Brandenburg gegeben.

( dpa )