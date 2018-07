120 Jahre Morgenpost - Mit dem Boot ins WM-Finale

Morgenpost-Leser gehen an Bord. Sie hätten sich über einen Sieg des kleine Kroatien gefreut

Berlin. Eine Bootsfahrt von der East-Side-Gallery über die Spree in Richtung Rummelsburg und dann: WM-Finale im Biergarten. Für das Event auf exklusive Einladung der Berliner Morgenpost kamen Leser am Sonntag im HaBer-Biergarten, neben dem ehemaligen Funkhaus in der Nalepastraße, zusammen.

Sechs Gewinner waren ausgelost worden, die je fünf Freunde mitnehmen durften. Sie erwartete VIP-Public-Viewing, abseits der Fanmeile, mit Logenplätzen, direkt vor der Leinwand. Auf die Frage vor dem Spiel, wer gewinnen werde, tippten die meisten auf Frankreich. Aber auch Kroatienfans gab es.

Allgemeine Sympathien für den Underdog Kroatien

Leserin Gisela Borchardt war mit ihren Freundinnen dort. „Wir haben fast alle Spiele gesehen, außer die von Deutschland. Denn es sollte schon guter Fußball sein“, sagte eine von ihnen spöttisch. Alle tippten zu Anfang noch auf den Underdog Kroatien. Nicht wissend, dass ihre Hoffnungen enttäuscht werden würden. Dabei verstehen die Frauen einiges vom Fußball, und sahen im kroatischen Torwart den besten Torhüter des Turniers. „Wir haben uns von Anfang an auf Kroatien eingestellt, aber enttäuscht sind wir nicht“, war am Ende die gemeinsame Meinung.

Vehementer Kroatienunterstützer war auch Karl-August Gauting. Für ihn spielte die Mannschaft den „Fußball mit Herz“. Der Rest seiner Freunde sah das allerdings anders. Sie waren klar für Favorit Frankreich, denn immerhin seien sie Europäer der ersten Stunde. Fanartikel hatten sie nicht mitgenommen, konnten aber die Nationalhymne singen.

Karl-August Gauting ganz entspannt: „Ich nehme meinen Freunden ihre Vorliebe für Frankreich nicht übel. Aber sie sollten immer bedenken: Ich habe die Rückfahrt­tickets fürs Schiff“, sagte er mit einem Lächeln.

Dann die Ankunft. Der Fußballrasen im Biergarten war gemäht, Tischkicker und Fußballtor standen bereit. Emily Kerger von der HaBer-Eventlocation sagte: „Wir wollten dies als WM-Biergarten etablieren, abseits von Massenveranstaltungen, wie der Fanmeile.“ Der Biergarten befindet sich auf dem Gelände der Reederei Riedel. Für das Eventteam die ideale Gelegenheit mit dem Schifffahrtsunternehmen zu kooperieren.

Vor Ort lag der Fokus weniger auf dem Essen, sondern mehr auf den Getränken. Darüber hinaus hatte der Biergarten – typisch französisch – eine Spinat-Quiche bereitgestellt. Das sollte aber laut Veranstalter keine Präferenz für ein Team sein, sondern war eher als kalter Snack bei warmem Wetter gedacht.

Am Ende konnte der Hunger der Gäste mit Popcorn gestillt werden. Beim ersten Tor für Frankreich erklärte Teilnehmer Hennes Schulz: „Ich bin trotzdem für Kroatien. Die sind ehrgeiziger, bissiger.“

Doch dieser Biss konnte der Mannschaft nicht helfen. Zwar gab es beim ersten Tor für Kroatien riesigen Jubel unter den meisten Gästen der Berliner Morgenpost. Doch der Elf-Meter-Treffer in der 38. Minute durch Antoine Griezmann ließ die Stimmung der Kroatien-Anhänger trotz warmer Temperaturen wieder in den Keller sinken.

Am Ende klatschten nur noch die eingefleischten Fans

Als Frankreich mit zwei weiteren Treffern durchzog und schließlich den Pokal kassierte, klatschen nur noch die eingefleischten Fans der „Tricolore“. Der achtjährige Hobbyfußballer Sebastian tendierte vor dem Spiel auch zu Kroatien. Vor Anpfiff übte er auf den Rasen des Biergartens noch einige Tricks mit dem Fußball. Nach dem Spiel sagte er: „Wenn England im Halbfinale gewonnen hätte, dann hätte ich ihnen die Daumen gedrückt. Aber traurig bin ich nun nicht, dass Kroatien verloren hat. Cousine Laura (6), die vor dem Spiel für die „bessere Mannschaft“ war, ergänzte: „Frankreich hat besser gespielt und damit den Sieg verdient.“

Der Ausflug zum Finale wird nicht die letzte Gewinnaktion anlässlich des 120. Geburtstags der Berliner Morgenpost für ihre Leser sein. Weitere Aktionen werden folgen.

Mehr zum Thema:

Mit der Berliner Morgenpost auf Reisen