Polizeiauto kollidiert mit Geländewagen: Insassen in Klinik

Berlin. Ein Polizeiwagen ist in Berlin-Gesundbrunnen bei einer Einsatzfahrt mit einem Geländewagen zusammengestoßen. Die Insassen wurden am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Polizisten sowie Vater, Mutter und Kind an Bord des anderen Wagens wurden im Krankenhaus untersucht. Der Polizeiwagen war den Angaben zufolge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zu dem Unfall an der Kreuzung Soldiner Straße/Drontheimer Straße kam. Verkehrsermittler sind an der Unfallstelle. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht mitteilten.

( dpa )