Herthas Selke nach Trainingsunfall weiter im Krankenhaus

Neuruppin. Davie Selke wird nach seiner schweren Verletzung im Trainingslager von Hertha BSC weiter im Krankenhaus in Neuruppin behandelt und beobachtet. Wie Pressesprecher Marcus Jung am Sonntag mitteilte, hat sich der Gesundheitszustand des Stürmers nicht verschlechtert. Der 23-Jährige war am Samstag im Training mit seinem Teamkollegen Salomon Kalou zusammengestoßen und hatte sich dabei einen Pneumothorax zugezogen. Dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an, was zum Zusammenfallen eines Lungenflügels führt. "Damit wird Herthas Angreifer den Saisonstart definitiv verpassen", teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Am Montag soll entschieden werden, wie die weitere Behandlung erfolgen wird. Laut Mannschaftsarzt Hi-Un Park droht im schlimmsten Fall eine Operation. "Es gibt derzeit keinen Zeitpunkt, wann Davie zurückkommen wird", sagte Jung auf Anfrage. Laut Clubmitteilung war Selke geknickt. "Das ärgert mich natürlich unglaublich. Aber es ist nicht zu ändern, Verletzungen passieren im Fußball. Ich muss da jetzt durch und komme so schnell es geht zurück."

Trainer Pal Dardai reagierte geschockt. "Der Ausfall tut natürlich weh. Wir werden das als Mannschaft auffangen, und ich wünsche Davie, dass er sich schnell erholt und zu uns zurückkehrt." Selke hatte am Freitag bei Herthas 3:2-Sieg im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Dukla Prag einen Treffer erzielt.

( dpa )