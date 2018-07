Viele Tiere ausgesetzt: Schildkröten schwer vermittelbar

Berlin. Das Tierheim Berlin hat seit Ferienbeginn wieder vermehrt herrenlose Haustiere in Obhut genommen. "Wir bekommen seit Ende Juni pro Woche zum Teil doppelt so viele Tiere dazu wie vorher", sagte Sprecherin Julia Sassenberg der Deutschen Presse-Agentur. Demnach verzeichneten die Tierpfleger in den ersten Juli-Wochen jeweils mehr als 30 Neuzugänge.

"Im Moment sind es sehr viele Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen, aber auch Exoten wie Schildkröten". Im Winter würden sich die Helfer dagegen hauptsächlich um herrenlose Hunde kümmern. Schildkröten weiterzuvermitteln, sei problematisch. "Kaum jemand hat Interesse an diesen Tieren, im Gegensatz zu Hunden und Katzen".

Manche Tiere würden in Kartons oder Transportboxen von ihren Besitzern "irgendwo abgestellt und sich selber überlassen". Urlaubern rät Sassenberg, sich frühzeitig über eine Ersatzpflege zu informieren, beispielsweise in einer Tierpension. Tierbesitzer, die eine Reise planen, könnten auch im Internet Nachbarschaftshilfen finden. Wer Haustiere in der Stadt aussetzt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz und kann angezeigt werden.

Das Tierheim Berlin hat nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn mehr als 3300 Tiere angenommen. Zur Zeit werden rund 1400 Tiere versorgt. Die Einrichtung in Berlin-Falkenberg erstreckt sich über eine Fläche von 16 Hektar und ist das größte Tierheim Europas.

( dpa )