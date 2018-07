Bad Religion spielen am 31. Juli ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Columbiahalle Bad Religion live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

An diesen Berliner Orten gibt es Open-Air-Konzerte

An diesen Berliner Orten gibt es Open-Air-Konzerte

Die Punkrock-Ikonen Bad Religion kommen im Sommer 2018 nach Deutschland und spielen am 31. Juli ein exklusives Konzert in der Columbiahalle in Berlin. Im Gepäck hat die US-Band Songs aus ihrem letzten Studioalbum „True North" und Klassiker aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschicht.

Bad Religion zählen ohne Zweifel zu den Urvätern des Punkrock. Seit ihrer Gründung 1980 in Los Angeles haben Bad Religion die Geschicke dieses Musikstils entscheidend mitgeprägt. 2010 feierten sie mit einer großen Welttour ihr 30-jähriges Bestehen und bewiesen 2013 mit ihrem bislang letzten Studioalbum „True North“, welche besondere Stellung sie auch nach drei Jahrzehnten noch innehaben.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Bad Religion sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich aber beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter ab 30 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Bad Religion spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber das sind die meistgespielten Songs im Rahmen der "30 Years of Suffer 1988/2018"-Tour:

Generator Stranger Than Fiction Fuck You Recipe for Hate I Want to Conquer the World Anesthesia Wrong Way Kids Atomic Garden You Dearly Beloved 21st Century (Digital Boy) How Much Is Enough? Give You Nothing Infected Fuck Armageddon... This Is Hell Sorrow Delirium of Disorder American Jesus Part II (The Numbers Game) Suffer Do What You Want

Zugabe:

You Are (The Government) 1000 More Fools When? Land of Competition Forbidden Beat What Can You Do? Part IV (The Index Fossil) Pessimistic Lines

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104: Haltestelle Friesenstraße.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Bad Religion live in Berlin 2018, Dienstag, 31. Juli 2018, Einlass 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Tickets ab 30 Euro.