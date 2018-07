Joan Baez live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Joan Baez spielt am 29. Juli in der Zitadelle Spandau

Abschiedstour von Joan Baez: Keine andere Künstlerin verkörpert die Verbindung von Musik und Protest so glaubwürdig wie Joan Baez. Sie ist eine Ikone der politischen Lyrik und „die Stimme und das Gewissen“ (Chicago Tribune) ihrer Generation. In den 1950er-Jahren wurde sie berühmt durch ihre klare Gesangsstimme und ihr politisches Engagement gegen den Vietnamkrieg und die Rassentrennung. Jetzt kommt die US-amerikanische Folk-Sängerin für ein letztes Konzert nach Berlin. Wer die Ikone der Friedensbewegung noch einmal live erleben will, sollte sich den 29. Juli im Kalender anstreichen.

Was erwartet die Besucher?

Eine Woodstock-Heldin live in Berlin: Die mittlerweile 77-Jährige „Königin des Folk“, wie Bob Dylan sie nannte, die seit mehr als 50 Jahren im Rampenlicht steht, wird auf ihrer Abschiedstour noch einmal in die Vollen greifen. Dabei werden in ihrem Programm Klassiker wie „Diamonds and Rust“, "Silver Blade", "Deportee – Plane wreck at Los Gatos" und viele andere nicht fehlen.

Wo wird Joan Baez auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag, 29. Juli, gegen 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, für das Berlin-Konzert von Joan Baez sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Mit ein wenig Glück können noch TIckets auf Online-Ticketbörsen ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist etwas tiefer in die Tasche greifen.

Bob Dylan und Joan Baez beim Marsch auf Washington am 28. August 1963

Foto: rh / pa/dpa

Welche Songs wird Joan Baez spielen?

Diese Songs spielte Joan Baez am 1. Juni bei ihrem Konzert in Amsterdam:

There but for Fortune God Is God Farewell, Angelina Whistle Down the Wind Silver Blade It's All Over Now, Baby Blue Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) The Things That We Are Made Of Diamonds and Rust Me and Bobby McGee Another World The Times They Are A-Changin' The President Sang Amazing Grace Joe Hill Seven Curses The House of the Rising Sun Don't Think Twice, It's All Right Darling Corey Gracias a la vida

Zugabe:

Imagine Swing Low, Sweet Chariot The Boxer

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Joan Baez live in Berlin 2018, Sonntag, 29. Juli, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin