Mit der Berliner Morgenpost auf Reisen

Berlin. Die Liege unter Palmen, die Füße im Sand, in der einen Hand eine Tasse Kaffee, in der anderen ein iPad. So sieht es aus, wenn Sabine Weidlich Urlaub macht. Doch auf dem Bildschirm läuft nicht etwa der neueste Film. Sie liest die Berliner Morgenpost. Jeden Tag, seit 35 Jahren. „Ohne geht es einfach nicht“, gesteht die Leserin, „früher habe ich noch die gedruckte Zeitung gehabt, aber seitdem ich viel unterwegs bin, lese ich nur noch die digitale Version.“ Auch aus Liebe zur Umwelt.

Von ihren vielen Erlebnissen während ihrer Reisen nach Australien oder Afrika, in die USA oder die Südsee erzählt sie dem stellvertretenden Chefredakteur Torsten Kroop bei einem gemeinsamen Frühstück in Reinickendorf. Im Rahmen des 120. Geburtstags der Berliner Morgenpost konnten sich Leser für eins von zwölf Treffen mit Redakteuren bewerben, um diese persönlich kennenzulernen und zu besprechen, was sie mit Blick auf die Zeitung bewegt. Sabine Weidlich macht den Anfang – sie ist die erste Leserin, die von der Morgenpost Besuch bekommt.

Fröhlich zeigt die Rentnerin Torsten Kroop ihre Wohnung in Borsigwalde und Bilder ihres 31-jährigen Sohnes Björn. „Mit 17 ist er in die USA gegangen“, sagt sie. Dort habe er sich während des Auslandsschuljahres in Maryland bei den Gasteltern so wohlgefühlt, dass er nach dem Abschluss für immer die Zelte in Berlin abgebrochen habe. „Ein bisschen bin ich selbst schuld. Ich habe ihn immer weltoffen erzogen. Wollte, dass er sieht, wie es anderen Kindern geht“, sagt sie. Immer wenn Sabine Weidlich kann, fliegt sie zu ihrem Sohn, der mittlerweile in San Francisco lebt und im Bereich Finanzen arbeitet. Einmal im Jahr auf jeden Fall, sagt sie. Regelmäßig telefonieren sie miteinander, in der Regel via Videoanruf.

Die Reiselust hat die 68-Jährige aber nicht erst gepackt, seitdem ihr Sohn in den USA lebt. Den Freiheitsgedanken hat sie bereits seit der Kindheit, aufgewachsen ist sie in der DDR. „Ich erinnere mich noch genau an ein kleines Bild in dem Erdkundebuch, das war in der sechsten Klasse. Da war der Zuckerhut in Rio abgebildet“, sagt sie, „in dem Moment habe ich mir geschworen: Dahin kommst du auch noch.“ Geklappt hat es noch nicht, auf ihrer Liste steht dieses Reiseziel aber sehr weit oben.

Sabine Weidlich hat schon viel gesehen. Doch eine Fernreise mit dem Kreuzfahrtschiff wird ihr wohl immer im Gedächtnis bleiben – von Sydney über Neuseeland, Tahiti, Bora Bora, Hawaii nach Vancouver. „Das steht auch noch auf meiner Liste. Wie war es auf Bora Bora? Ist es so wie in dem Film ,Meuterei auf der Bounty’?“, fragt Kroop. „Ja, es war der Wahnsinn, so paradiesisch“, antwortet Weidlich. Mit Einheimischen habe sie eine Bootstour gemacht, anschließend leckere Speisen von Bananenblättern gegessen. „Dort bin ich auch mit Zitronenhaien und Rochen geschwommen“, erwähnt die reiselustige Leserin nahezu nebenbei. Torsten Kroop ist von dem Erlebnis so angetan, dass er fragt, mit welchem Tier die Begegnung denn spannender war. „Ich war so aufgeregt, mein Herz ist fast stehen geblieben“, sagt Weidlich und lacht.

Mehr über Berlin, mehr über die Bezirke

Sie ist eine Frau, die gerne etwas Neues ausprobiert, nicht vor Veränderungen zurückschreckt. So kann es auch nicht verwundern, dass die 68-Jährige als Au-pair-Oma unterwegs war – sechs Monate in Südafrika und ein paar Wochen in den USA. Sie sei sogar ein Jahr eher in Rente gegangen, weil sie diese Erfahrung unbedingt machen wollte. Die Eltern und Kinder seien sehr nett gewesen und ihr Sohn habe bei einer der Familien nur 20 Minuten entfernt gewohnt, „also perfekt“.

Wenn sie im Ausland ist, braucht sie nicht viel. „Ich sammele keine Dinge mehr, sondern nur noch Momente“, sagt Weidlich. Eines darf allerdings nie fehlen: ihre Zeitung. Ihr Vater habe nach der Arbeit nur nach zwei Dingen verlangt: Kaffee und Zeitung. Das habe er ihr wohl vererbt. Doch einen Unterschied gibt es. Er hat es bevorzugt, das gedruckte Exemplar von „Das Volk“ von hinten nach vorne zu lesen und die Politik auszusparen. „Ich lese grundsätzlich von vorne nach hinten und interessiere mich sehr für die Politik“, sagt die Leserin. Was sie in ihrer Zeitung noch mehr lesen wolle, fragt Torsten Kroop. Mehr über Berlin, mehr Informationen aus den Bezirken, antwortet Sabine Weidland. Sie interessiere sich für alles und würde auch gerne Artikel über den Bezirk Treptow-Köpenick lesen. „Ich bin nicht auf meinen Kiez fixiert.“

Schon bald geht sie wieder auf eine Kreuzfahrt, dieses Mal von Anchorage in Alaska nach Vancouver in Kanada. Einmal mit dem Kajak bis an den Gletscher fahren, das ist ihr Traum. Und auch bei dieser Reise wird ihr iPad dabei sein, damit sie jeden Tag die Morgenpost lesen kann – das steht bereits fest. „Berlin, das ist meine Stadt.“