Jack Johnson live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

In den letzten Jahren gab es nur wenige Gelegenheiten Jack Johnson live zu sehen. Jetzt kommt der US-Sing-and-Songwriter mit neuem Album “All The Light Above It Too” endlich wieder nach Deutschland. Am 25 Juli spielt Jack Johnson ein exklusives Konzert in Berlin.

Nach seinem sechsten Studio-Album „From Here to Now to You“ aus dem Jahr 2013 wurde es aus musikalischer Sicht still um Jack Johnson. Er widmete sich ganz dem Umweltengagement. Und Jack Johnson ging auf eine Nord-Atlantik-Segelfahrt. Auf dieser Reise entstand nicht nur die sehenswerte Dokumentation „The Smog Of The Sea“. Sie war auch der Auslöser für sein lange erwartetes siebtes Studio-Album „All The Light Above It Too”, das 2017 erschien.

Wo wird Jack Johnson auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch, 25. Juli, gegen 17.00 Uhr. Gegen 18.15 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Jack Johnson sind noch Karten erhältlich. Tickets für das Konzert sind auf der Internetseite der Veranstalter ab 50,50 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Welche Songs wird Jack Johnson spielen?

Diese Songs spielte Jack Johnson am 6. Juli bei seinem Konzert in London:

You and Your Heart If I Had Eyes Good People Sunsets for Somebody Else Taylor Sitting, Waiting, Wishing Go On My Mind Is for Sale Flake Upside Down Badfish / Boss DJ Inaudible Melodies Bubble Toes Wasting Time No Other Way Breakdown I Shall Be Released Banana Pancakes Shot Reverse Shot Mudfootball

Zugabe:

Do You Remember A Pirate Looks at Forty Willie Got Me Stoned and Stole All My Money Better Together

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Jack Johnson live in Berlin 2018, Dienstag, 24. Juli, Einlass ab 17.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 18:30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin