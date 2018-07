Amy MacDonald live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Amy MacDonald spielt am 24. Juli in der Zitadelle Spandau

Amy MacDonald spielt am 24. Juli in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Die schottische Sängerin Amy MacDonald hat sich in den letzten Jahren konstant einen Platz in den deutschen Charts und in den Herzen des deutschen Publikums erobert. Jetzt kommt Amy MacDonald für ein exklusives Konzert nach Berlin und spielt am 24. Juli in der Zitadelle Spandau.

Was erwartet die Besucher?

Im Zentrum stehen neben den Songs ihres jüngsten Albums „Under Stars“ natürlich auch ihre großen Hits, wie dem aktuellen „Dream On“ und allen voran natürlich „This Is The Life“. Seit sie mit diesem Hit und der gleichnamigen Platte im Jahr 2007 ins Rampenlicht trat, ist sie ein Star. Amy MacDonald verbindet folkige und locker-leichte Melodien zu eingängigen Lyrics. Die ungekünstelte und offene Art der Sängerin zeichnet auch ihre Live-Shows aus.

Wo wird Amy MacDonald auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag, 24. Juli, gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Amy MacDonald sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 50,55 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Foto: Jean-Christophe Bott / picture alliance / dpa

Welche Songs wird Amy MacDonald spielen?

Diese Songs spielte Amy MacDonald am 21. April bei ihrem Konzert im bayerischen Wendelstein:

Under Stars Spark Run Pride The Rise & Fall Never Too Late Mr. Rock and Roll Give It All Up Leap of Faith Automatic 4th of July Down by the Water Barrowland Ballroom Dream On This Is the Life

Zugabe:

Dancing in the Dark Life in a Beautiful Light Poison Prince

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Amy MacDonald live in Berlin 2018, Dienstag, 24. Juli, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin