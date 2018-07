Berlin. Ein Radfahrer ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 65-jährige Radler stürzte am Freitagmorgen und erlitt Kopfverletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Wagen auf der Ostseestraße und bog nach links in die Greifswalder Straße ab. Dabei stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der ihm entgegenkam.

( dpa )