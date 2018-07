Passanten stellen Supermarkt-Räuber: Festnahme

Berlin. Zwei Passanten haben einen Supermarkt-Räuber nach seiner Tat verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann hatte am Freitagmorgen ein Geschäft in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Tiergarten ausgeraubt, wie die Polizei mitteilte. Er bedrohte eine 31 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Als die Frau sich in Sicherheit brachte, räumte er die Kasse aus und rannte aus dem Laden. Eine weitere Angestellte machte auf der Straße Passanten auf die Situation aufmerksam. Ein 49-Jähriger und ein 32 Jahre alter Polizeischüler, der nicht im Dienst war, nahmen die Verfolgung auf. An der Ecke Kleiststraße/An der Urania konnten sie den Verdächtigen den Angaben zufolge schließlich festhalten. Der 27-Jährige wurde kurz darauf festgenommen.

( dpa )