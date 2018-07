Berlin. Zwei junge Touristen sind in Berlin-Westend von Zivilfahndern beim Besprühen eines abgestellten S-Bahnzugs erwischt worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, nahmen die Beamten die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer, die sich auf einer Europa-Rundreise befinden, am Donnerstagabend in der Nähe des S-Bahnhofs Westend fest. Die beiden Graffiti-Sprüher aus Australien hatten diverse Sprüh-Utensilien bei sich, der ältere auch eine kleine Menge Drogen in Pillenform.

( dpa )