Rosinenbomber könnten wieder in Tempelhof landen

Berlin. Wenn die Berliner Luftbrücke im kommenden Jahr 70-jähriges Jubiläum feiert, könnte auch das Tempelhofer Flugfeld eine Renaissance erleben. Wo heute Picknicker sitzen und Longboarder rollen, heben dann vielleicht wieder die berühmten Rosinenbomber ab. Zumindest grundsätzlich ist das möglich, wie die Berliner Verkehrsverwaltung nun mitteilte.

Ein Verein möchte das Luftbrücken-Jubiläum im kommenden Jahr gebührend feiern. Rund 40 Flugzeuge, alles ehemalige Rosinenbomber, sollen anlässlich des Endes der Berlin-Blockade 1949 noch einmal über die Stadt fliegen. Die Maschinen der Allierten hatten West-Berlin mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Hilfsmitteln versorgten. Dazu gehörte ganz wesentlich auch Brennmaterial.

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würde die Aktion zum 70-Jährigen Jubiläum nichts mit dem stillgelegten Flughafen Tempelhof zu tun haben. Nun öffnete die Verkehrsverwaltung eine kleine Tür - darüber hatte zuerst der "Tagesspiegel" berichtet.

Genehmigung ist abhängig vom Einzelfall

Denn eine Antwort von Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Hans-Christian Hansel gibt den Organisatoren des Jubiläums Hoffnung: Wenn eine „Erlaubnis zu Außenstart und Außenlandung“ vorliege, antwortete Kirchner, könnten Flugzeuge aus Tempelhof grundsätzlich starten. Die Genehmigung sei abhängig „von den Umständen des Einzelfalls.“ Der Behörde liege aber kein derartiger Antrag vor.

Erst im März hatte die Senatskanzlei auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Sebastian Czaja erklärt: „Die Rosinenbomber dürfen nicht in Berlin landen.“ Allerdings dürfte die Verkehrsverwaltung das letzte Wort haben: Für Genehmigungen ist die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) zuständig. Und die ist der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz untergeordnet.

Tempelhof wäre ein Traum für die Organisatoren

Für die Organisatoren würde indes ein Traum in Erfüllung gehen: Bislang wollten sie vom Fliegerhorst Faßberg nach Schönhagen bei Trebbin. Die Veranstalter möchten aber eigentlich näher an Berlin herankommen mit ihren Flugzeugen, sagte die der Berliner Morgenpost im April.

„Es wäre ein Traum, in Tempelhof landen zu dürfen, um so die Botschaft dieser größten humanitären Hilfsaktion noch einmal in die Welt zu tragen. Aber daran arbeiten wir noch. Dazu brauchen wir ein Okay des Berliner Senats und der Deutschen Flugsicherung“, sagte Peter Braun, einer der Organisatoren.

Mehr zum Thema:

Berliner Luftbrücke: „Es war alles wie ein großes Abenteuer“

Rosinenbomber kehren nach 70 Jahren zurück

40 Rosinenbomber sollen zurück nach Berlin kommen

( jub )