Thomas Winkelmann will offenbar Chefposten bei Air Berlin aufgeben

Insolvente Airline Winkelmann will offenbar Chefposten bei Air Berlin aufgeben

Berlin. Der Chef der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin verhandelt einem Bericht zufolge mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther über ein vorzeitiges Vertragsende. Das schreibt die "Wirtschaftswoche". Regulär laufe der Vertrag noch bis Januar 2021. Im Falle einer Einigung könnte der Manager laut Bericht die Fluggesellschaft bereits im August verlassen.

Als Gegenleistung solle Winkelmann einen „nennenswerten Teil“ seiner Gehaltsansprüche von bis zu 4,5 Millionen Euro an die Gläubiger der Airline abtreten. Winkelsmanns Ansprüche sind über eine Bankgarantie abgesichert. Der Gläubigerausschuss habe "dem Vorgehen im Grundsatz bereits zugestimmt", zitiert die "Wirtschaftswoche" eine interne Quelle.

Die Fluggesellschaft Air Berlin hatte im August 2017 einen Insolvenzantrag gestellt. Seit der Einstellung des Flugbetriebes und dem Verkauf von Betriebsteilen habe Winkelmann "de facto nicht mehr viel zu tun", so eine interne Quelle dem Bericht zufolge. Dennoch müsse er weiterhin regelmäßig am Unternehmenssitz in Berlin zur Arbeit erscheinen, um seinen Vertrag zu erfüllen.

Air Berlin unter dem Hammer Die Ex-Airline versteigert per Online-Auktion rund 800 Air-Berlin-Produkte - vom Schokoherzen bis zum Flugzeugsitz.

( BM )