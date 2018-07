Obike: Leihrad-Anbieter dementiert Pleite - Aktivisten wollen Räder hacken

Berlin. Nachdem die Muttergesellschaft in Singapur Insolvenz angemeldet hat und auch in Deutschland über eine Pleite spekuliert wurde, dementiert der Leihradanbieter Obike nun die Berichte. Der Gründer des auch in Berlin aktiven Leihradanbieters Obike räumt wirtschaftliche Schwierigkeiten ein, weist aber Aussagen über einen Rückzug aus Deutschland zurück. „Wir haben tatsächlich finanzielle Probleme“, sagte der Unternehmer Shi Yi dem „Handelsblatt“. Aber man arbeite an einer Lösung und bleibe am Standort Deutschland weiterhin vertreten.

Obike wurde im vergangenen Jahr in Singapur gegründet und bietet in mehreren europäischen Städten seine Leihräder an. Für die Niederlassung in Singapur hat Obike kürzlich Insolvenz angemeldet. In einem Statement auf seiner Facebook-Seite hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sich dies aber nicht auf die Geschäfte an anderen Standorten auswirke. Zudem kündigte Obike an, ab kommender Woche keine Kaution mehr zu erheben. Bisher gezahlte Kautionen würden auch weiterhin erstattet, versichert das Unternehmen.

Obike für Städte nicht zu erreichen

Doch an den Aussagen von Obike bestehen Zweifel. So hätten Behörden in Frankfurt gesagt, Obike habe schriftlich mitgeteilt, sich aus der Stadt zurückzuziehen, berichtet das "Handelsblatt". Mehrere Städte hatten in den vergangenen Wochen und Monaten Probleme mit dem Anbieter gemeldet - vor allem weil sie dort niemanden mehr erreichten.

Auch der Berliner Morgenpost gelang es bisher nicht, den Anbieter für eine Stellungnahme zu erreichen. Die vom Unternehmen auf seiner Homepage für Pressekontakte angegebene PR-Agentur arbeitet seit Mai nicht mehr mit Obike zusammen. Auf eine Anfrage per E-Mail hat Obike binnen einer Woche nicht reagiert. Bei einem Anruf der im Impressum angegebenen Telefonnummer heißt es immer: "Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar."

Obike-Büro in Berlin scheint unbesetzt

Auch am Büro der deutschen Gesellschaft von Obike, der OBG Germany GmbH, in der Nähe des Hackeschen Markts in Mitte trifft man nicht auf Obike-Repräsentanten. Nirgendwo am Gebäudeeingang wird auf das Unternehmen hingewiesen. Lediglich ein mit Klebeband angebrachter Zettel auf einem Briefkasten weist auf die Gesellschaft hin - als weiteren Mieter neben der Avazu Berlin GmbH, einer Tochter des Werbeplatformanbieters Avazu Holding, die ebenfalls Unternehmer Shi Yi gehört.

An der Firmenanschrift der deutschen Obike-Gesellschaft deutet fast nichts auf den Leihradanbieter hin

Der Versuch, vor Ort Auskunft zu bekommen, scheitert. Niemand öffnet die Tür. Niemand scheint da. Ein Blick durch die Glasfront offenbart menschenleere Büros. Nur zwei Leihräder stehen auf dem Flur. Ruft man unter der Nummer von Avazu Berlin an, nimmt auch dort niemand den Hörer ab.

Die Räder jedenfalls gehören Obike schon nicht mehr, sondern der schweizer Firma "Umzug 24", die ursprünglich für die Wartung der Räder zuständig war. Da Obike offene Rechnungen jedoch nicht beglichen hat, erhielt das Unternehmen die Räder als Ausgleich.

In den Büroräumen von Obike und Avazu stehen noch Leihräder

Aktivisten wollen Obike-Räder hacken

Tatsächlich gehören die Räder nicht mehr Obike, sondern der Schweizer Firma „Umzug 24“, die eigentlich für Reparatur und Wartung der Räder zuständig war, und sie als Ausgleich für ausstehende Zahlungen übernommen hat. Nun sucht "Umzug 24" die Räder - denn die Ortung per App macht Probleme.

Wie viele sie am Ende - und in welchem Zustand - finden werden, scheint unklarer denn je. Mittlerweile haben Radaktivisten dazu aufgerufen, die Schlösser der Räder zu knacken. Wie das IT-Portal "Golem" zunächst berichtete, zeigen die Aktivisten auf ihrer Website, wie man die Schlösser und Ortungs-Tracker von den Rädern entfernt. Ihr Plan: Die Räder sollen weiterhin auf Berlins Straßen unterwegs sein - nur jetzt zur freien Verfügung. Auf der Internetseite stellen sie auch die Vorlage für Sticker mit der Aufschrift "LibreBike" bereit. Das ändert nichts daran, das die Methode illegal ist. Zudem ändert sie nichts am Problem der herumstehenden Schrotträdern.

