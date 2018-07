Real-Beschäftigte wollen am Freitag in Berlin streiken

Verdi ruft die Mitarbeiter der Supermarktkette Real am Freitag in Neukölln zu einer Streikkundgebung auf. Grund ist Lohndumping.

Berlin. Streik bei Real in Berlin und Brandenburg. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Supermarktkette am Freitag ganztätig zu einer Streikkundgebung auf. Treffpunkt soll um 10 Uhr die Filiale in Neukölln an der Karl-Marx-Straße sein.

Grund für den Aufruf sei die Kündigung des Flächentarifvertrags für den Einzelhandel und die damit verbundene geregelte Standort- und Beschäftigungssicherheit durch die Real-Geschäftsführung, heißt es in einer Verdi-Mitteilung vom Donnerstag. Für Neubeschäftigte, Arbeitnehmer mit geänderten Verträgen sowie Höhergruppierungen gelte seit einiger Zeit ein neuer Tarifvertrag.

Was der Tarifvertrag laut Verdi für die Mitarbeiter bedeutet:

Mehr als 24 Prozent weniger Lohn und Gehalt

Weniger Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Keine Spätarbeitszuschläge

Nachtarbeitszuschläge erst ab 22 Uhr

„Tarifflucht und Lohndumping dürfen im Einzelhandel nicht akzeptiert werden. Sie sind kein Zukunftsmodell für die Branche. Die rund 34.000 Kolleginnen und Kollegen brauchen Sicherheit für sich und ihre Familien. In Berlin und Brandenburg sind ca. 2000 Kolleginnen und Kollegen betroffen. Die Beschäftigten bei Real leisten jeden Tag gute Arbeit und sind durch Missmanagement, Armutslöhnen und später von Altersarmut bedroht“, erklärt die Verdi-Handelssekretärin Sabine Zimmer in der Mitteilung.

Zu den Streikkundgebungen werden mehr als 100 Teilnehmer erwartet.

( BM )