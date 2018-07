Berlin Beer Week - Alle Infos zu Programm, Bier und Events

Berlin. In Zusammenarbeit mit Berliner Brauereien und Bars findet im Juli zehn Tage lang die Berlin Beer Week statt. Alles, was Sie zu Programm, Veranstaltungen und den angebotenen Bieren wissen müssen:

Wann und wo findet die Berlin Beer Week statt?

Von Freitag, dem 20. Juli bis zum Sonntag, den 29. Juli findet in der Hauptstadt die Berlin Beer Week statt. Brauereien, Bars, Kneipen und andere Event Locations sind während der Berlin Beer Week Schauplatz zahlreicher Bier-Veranstaltungen.

Einen Überblick über die Event Locations der Berliner Bierwoche finden Sie auf der offiziellen Facebook-Seite der Veranstaltung.

Welche Biere werden auf der Berliner Bierwoche getrunken?

Auf der Berlin Beer Week stehen handwerklich gebraute Biere im Vordergrund, die nicht in Massenproduktion hergestellt werden. Bierliebhaber können sich durch zahlreiche Sorten probieren. Auch steht das offizielle Berlin Beer Week Bier, ein India Pale Lager, auf der Getränkekarte.

Wie sieht das Programm der Berlin Beer Week aus?

Während der Berlin Beer Week laden über 70 Veranstaltungen Berliner Bierliebhaber zu Bierverkostungen von ausgewählten Bieren ein.

Eine Auflistung aller Programmpunkte und Events der Berlin Beer Week finden Sie auf der offiziellen Webseite und der Facebook-Seite der Veranstalter.

Was kann ich von der Bierwoche in Berlin erwarten?

An knapp 50 Veranstaltungsorten nehmen Bierliebhaber an dem Großevent teil. Teilnehmer können sich auf Verkostungen, Braukurse, Musik, Unterhaltung und Kunst rund ums Bier freuen.

Besondere Highlights sind die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen der Berlin Beer Week. Zur Eröffnung der Bierwoche findet die bereits ausverkaufte Spreefahrt "Craft Beer Cruise" statt, außerdem eine After Party im BRLO Brwhouse ab 22:30 Uhr. Am 28. Juli feiert die Berlin Beer Week ihr Finale in der Stone Brewing World in Berlin-Marienfelde. Tickets für die Schlussveranstaltung erhalten Sie ab 17 Euro bei dem Ticketanbieter eventbrite.

( bm )