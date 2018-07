Nach Allergie-Schock: Harald Glööckler meldet sich zurück

Meine lieben Follower, vielen Dank für die zahlreichen Genesungswünsche. Ich bin über den Damm. Und werde morgen selbstverständlich im @ fruehstuecksfernsehen auf @sat1 zu sehen sein. Die Frage ist nur in wie weit die Schwellung wieder zurück gegangen ist. Haben Sie einen schönen Abend. Bis morgen früh 😘 ⚜️🚨⚜️🚨⚜️🚨⚜️🚨⚜️🚨⚜️🚨⚜️ 👉🏼 pompoeoesonlinestore 👈🏼 www.haraldgloeoeckler.com www.pompoeoesshops.com ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ - - - - - #haraldglööckler #werbung #instadaily #bart #modezar #sponsored#designer #wohlstand #fürstlichentlohnt #bremen #berlin #liebeunddankbarkeit #werbung #dortmund #reichtum #naturistreich #fulda #gottliebtdich #pompoeoes #dankbarkeitbringtreichtum #gottistliebe #deutschland

A post shared by ⚜️Harald Glööckler⚜️ (@haraldgloeoeckler01) on Jul 11, 2018 at 10:24am PDT