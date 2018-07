Starkregen sorgt für Verkehrschaos auf Berliner Autobahn

Berlin. Starkregen hat am Donnerstag für Verkehrschaos auf einer Berliner Autobahn gesorgt. Am Kaiserdamm stand die Autobahn 100 unter Wasser und war in Fahrtrichtung Wedding über mehrere Stunden gesperrt, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte. Autofahrer standen dort zeitweise mehr als einer Stunde im Stau. Wegen der vielen wetterbedingten Einsätze verhängte die Berliner Feuerwehr am Vormittag den Ausnahmezustand.

Grund für die Überschwemmung auf der A100 waren die hohen Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit. "Die Abläufe waren nicht imstande, die Regenmengen abzufangen", sagte Derk Ehlert, Sprecher bei der Verkehrsverwaltung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor mitgeteilt, dass in Berlin und Brandenburg lokal mit 20 bis 35 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden zu rechnen sei.

Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstag wegen der hohen Niederschlagsmengen mehrfach ausrücken und verhängte deshalb den Ausnahmezustand. Ein Sprecher rief die Bevölkerung dazu auf, sich nur in echten Notfällen bei der Behörde zu melden und sich zum Beispiel um kleinere Wasserschäden selbst zu kümmern. Am Morgen waren die Rettungskräfte zu zwei Wohnhäusern alarmiert worden, bei denen durch heftigen Niederschlag in den oberen Stockwerken Wasser in Wohnungen eingedrungen war.

Nach wochenlanger Trockenheit hatten am Mittwochabend dicke Regenwolken die Hauptstadt erreicht. Nach DWD-Angaben ist ein Tief mit sehr feuchter Luft für das Regenwetterwetter in Brandenburg und Berlin verantwortlich. Im Tagesverlauf sollte das Tiefdruckgebiet in Richtung Polen weiterziehen.

( dpa )