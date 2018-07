Ohne Halt bei Verspätung: S-Bahn rudert zurück

Eine S-Bahn am Hackeschen Markt

Züge der S-Bahn sollen an einzelnen Stationen durchfahren, um Zeit aufzuholen, hieß es am Dienstag. Nun relativiert der S-Bahn-Chef.

Verkehr in Berlin

Berlin. Die Aufregung unter den S-Bahn-Kunden ist groß: Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Bahntochter Züge auf der Ringbahn an einzelnen Stationen durchfahren lassen will, damit sie Zeit aufholen können.

Am Mittwoch bekräftigte S-Bahnchef Peter Buchner zwar den Willen, das Verfahren ab Ende Juli auf dem südwestlichen Abschnitt der Ringbahn zu testen. Er stellte aber zugleich klar, dass dieses Verfahren dauerhaft nur bei Kundenakzeptanz eingeführt wird.

„Sollte sich während des Pilotprojekts ergeben, dass unsere Kunden im Gegensatz zu anderen Städten, in denen dieses Verfahren schon angewendet wird, diese Maßnahme nicht akzeptieren, wird die S-Bahn sie nicht weiter verfolgen“, erklärte Buchner am Mittwoch.

