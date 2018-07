In Berlin lebten 2017 fast 40.000 Menschen in stationären Einrichtungen

In 42 Einrichtungen seien die Bedingungen unzureichend. Prüfer der Sozialbehörde verhängten im vergangenen Jahr sogar Belegungsstopp.

Beschwerden beim Lageso 66 Mängel in Berliner Alters- und Pflegeheimen festgestellt

Berlin. Wenn beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) Beschwerden über Pflege- und Altenheime eingehen, betrifft die Kritik meist entweder das Essen oder die Personalausstattung. Jeder Beschwerde werde nachgegangen, versicherte Lageso-Präsident Franz Allert am Dienstag vor Journalisten. Oft seien die Vorwürfe aber unpräzise oder lägen lange zurück und seien daher nur schwer nachzuvollziehen.

Die Heime werden aber auch regelmäßig überprüft. Nach Allerts Angaben wurden dabei 66 Mängel in 42 Einrichtungen festgestellt. In 19 Fällen sei es etwa um eine unzureichende Personalausstattung gegangen, achtmal um unzureichende Dokumentation der Pflegeleistungen, siebenmal um Fehler bei der Medikamentenvergabe. Aber auch Mängel bei der Hygiene sowie der Versorgung der Heimbewohner mit Flüssigkeit seien den Prüfern aufgefallen. Zur Schließung eines Heimes, der schärfsten Sanktionsmöglichkeit, sei es im vergangenen Jahr nicht gekommen, sagte der Behördenchef. Wohl aber seien Belegungsstopps ausgesprochen worden, in einem Fall sogar über mehrere Wochen.

Allert bezeichnete den Belegungsstopp als wirksamstes Druckmittel, weil den Betreibern schnell Einnahmen entgingen. In Berlin lebten 2017 fast 40.000 Menschen in 584 stationären Einrichtungen für Pflegebedürftige und Behinderte. Die Zahl blieb im Jahresvergleich nahezu konstant. Hinzu kommen 645 betreute Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, in denen fast 5000 Berliner leben, sowie mehr als 830 WGs für rund 9000 Menschen mit Behinderung. Die Pflege-Wohngemeinschaften boomen seit einigen Jahren, seit 2012 stieg ihre Zahl um mehr als ein Viertel.

Zahl der Prüfungen ging im Jahresvergleich leicht zurück

Die stationären Einrichtungen werden sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen überprüft. Das Lageso nahm 508 Prüfungen vor, weniger als 2016 (533). Allerdings prüft auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Heime. Ziel sei, dass jedes Heim mindestens einmal pro Jahr von einer der beiden Institutionen untersucht werde, sagte Allert. Die betreuten Wohngemeinschaften dürfen nach geltender Rechtslage nur anlassbezogen geprüft werden. Das war zwölf Mal der Fall – mehr Beschwerden gingen nicht ein.

Das Lageso ist unter anderem auch dafür zuständig, Entschädigungsanträge für Gewaltopfer zu bearbeiten. Die Behörde zahlte im vergangenen Jahr 8,6 Millionen Euro an Renten, 9,2 Millionen Euro für Heil- und Krankenbehandlungen sowie 3,2 Millionen Euro für Fürsorgeleistungen, etwa vorübergehende Hilfe zum Lebensunterhalt bei Arbeitsunfähigkeit.

Der Behördenchef betonte, die Leistungen seien leider nicht hinreichend bekannt. Daher würden viele Betroffene ihre Rechte nicht einfordern. Beraten lassen können sich Betroffene beim Lageso oder bei der Polizei. Auch Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz im Dezember 2016 können entschädigt werden. Bislang seien 189 Anträge eingegangen, davon sei die Hälfte beschieden, sagte Allert. Etliche Bescheide seien negativ ausgefallen, weil Nachweise fehlten oder die Anträge von „Trittbrettfahrern“ gekommen seien.

Mehr zum Thema:

Brüderle will offenbar Tariflöhne in Altenpflege blockieren

Der Staat zahlt immer mehr für Pflege von älteren Menschen

Studie: Pflege zu Hause häufig besser als im Heim