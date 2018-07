Linke lehnt Verschärfung des Polizeigesetzes ab

Potsdam. In der Debatte um eine Verschärfung des Brandenburger Polizeigesetzes hat die Linke ihrem Koalitionspartner SPD klare Ablehnung signalisiert. Für ihre Partei sei es undenkbar, dass ohne Anlass die Überwachung etwa von Messenger-Diensten bis hin zum privaten Kalender der Brandenburger angeordnet werden könne, erklärte Linke-Landesvorsitzende Anja Mayer am Dienstag. Gleiches gelte für elektronische Fußfesseln oder eine landesweite Schleierfahndung. "Die Linke will ein Polizeigesetz, das nicht auf Kosten der Freiheitsrechte der Bürger geht, sondern eine Stärkung dieser", betonte Mayer.

( dpa )