Kulturpolitik Mehr als 10 Millionen Euro für Kulturprojekte in Berlin

Berlin. Zahlreiche Kulturinstitutionen in Berlin können mit einer Förderung aus Bundesmitteln rechnen. Aus dem Hauptstadtkulturfonds wurden insgesamt 5 Millionen Euro für 59 Projekte bewilligt, wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten. Besonders gut bedachte Institutionen sind etwa die Schaubühne am Lehniner Platz, der Martin-Gropius-Bau, das SAVVY Contemporary, die Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße und das Brücke-Museum.

Weitere 5,6 Millionen Euro stellte die in Halle ansässige Kulturstiftung des Bundes für 26 Berliner Projekte zur Verfügung - beispielsweise für das Theater an der Parkaue, das Grips Theater und den Theaterfonds "Doppelpass".

( dpa )