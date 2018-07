Schlägerei: Hochschwangere Frau kommt ins Krankenhaus

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Berlin. Bei einer Schlägerei in Berlin-Spandau sind zwei Männer und zwei Frauen leicht verletzt worden, darunter eine Schwangere. Die Vier stritten sich zunächst am Montagnachmittag im Spandauer Bahnhof, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Streit eskalierte, bis sich die beiden Männer im Alter von 17 und 25 Jahren gegenseitig schlugen und mit Füßen traten.

Ihre Begleiterinnen, eine hochschwangere Frau (24) und eine 20-Jährige, prügelten sich ebenfalls und zogen sich an den Haaren. Alarmierte Sicherheitskräfte beendeten schließlich die Schlägerei. Die schwangere Frau kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Auslöser des Streits war zunächst nicht bekannt.

( dpa )