Unfälle Schwerer Unfall in Neukölln: Lkw rammt Brückenpfeiler

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Berlin-Neukölln mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Berichten von Zeugen soll ein Lastwagen am Dienstagmorgen am S-Bahnhof Sonnenallee gegen einen Brückenpfeiler gefahren sein. Die Polizei twitterte, mehrere Fahrzeuge seien beteiligt gewesen. Die Feuerwehr schrieb: "Wir sind mit 34 Kräften vor Ort, bzw. auf der Anfahrt. 5 verletzte Personen werden derzeit vom #Rettungsdienst behandelt." Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Busse und Autos wurden umgeleitet.

( dpa )