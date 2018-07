Meng Meng feiert Geburtstag

Panda-Dame Meng Meng zeigt sich in ihrem Gehege im Zoo.

Berlin. Panda-Dame Meng Meng ("Träumchen") aus dem Berliner Zoo feiert heute ihren 5. Geburtstag. Statt Bambus servieren ihr die Tierpfleger um 10.00 Uhr eine Torte, wie der Zoo mitteilte. Die zuckerfreie Leckerei enthält demnach Bambus, Äpfel, Möhren und Eis. Besucher sollen zuschauen können, wie das Geburtstagsgeschenk auf der Außenanlage aufgetischt wird. Auch auf Männchen Jiao Qing ("Schätzchen") wartet eine Leckerei: Er wird an diesem Sonntag acht Jahre alt. Die beiden Pandas sind eine Leihgabe Chinas und stammen aus einem Reservat in Chengdu. Erst vor wenigen Tagen jährte sich ihre Ankunft in Berlin zum ersten Mal.

( dpa )