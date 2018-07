Trotz Bauboom: Bauunternehmen meiden öffentliche Aufträge

Berlin. Nur noch 57 Prozent der Berliner und 63 Prozent der Brandenburger Bauunternehmen bewerben sich aktuell um Aufträge der öffentlichen Hand. Das geht aus einer Umfrage der Fachgemeinschaft Bau (FG Bau) hervor, die der Verband am Montag vorlegte.

In der deutschen Hauptstadt beklagten fast 80 Prozent der Unternehmen den zu hohen bürokratischen Aufwand bei Auftragsvergaben durch Behörden der Bezirke oder des Landes. In Brandenburg nannte sogar jede befragte Firma die Bürokratie als größte Hürde. „Bei der derzeitigen konjunkturellen Lage sind öffentliche Aufträge für viele Bauunternehmen nicht attraktiv genug“, sagte der Präsident der FG Bau, Klaus-Dieter Müller.

Umsatzsteigerung bei mehr als die Hälfte aller befragten Firmen

Denn die Baubranche boomt noch immer und ein Ende ist nicht in Sicht: Drei von vier Betrieben beurteilen die aktuelle Geschäftslage als gut. Mehr als die Hälfte aller befragten Firmen geht in diesem Jahr von einer Umsatzsteigerung aus. Das Stimmungsbild entspricht auch den Umfragen, die zuletzt die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Handwerkskammer vorlegten.

„Dem Bau geht es gut“, sagte Müller. Kaum Veränderungen seien hingegen bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand festzustellen. „Von dem angekündigten Jahrzehnt der Investitionen merken unsere Betriebe noch nichts“, klagte der Verbandspräsident.

Der rot-rot-grüne Senat hatte milliardenschwere Ausgaben, vor allem für den Bau von Schulen und Wohnungen angekündigt. Viele Baufirmen fühlten sich allerdings schlecht über bevorstehende Projekte informiert. „Unsere Vermutung ist, dass sich der Senat selbst noch in der Planungsphase befindet“, sagte Müller. Zuletzt war Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) kritisiert worden, weil die Koalition selbst gesetzte Ziele beim Wohnungsbau verfehlen wird.

Neuauflage des Vergabegesetzes

Um wieder mehr Firmen für öffentliche Aufträge zu begeistern, arbeitet die Wirtschaftsverwaltung derzeit an einer Neuauflage des Vergabegesetzes. In der Vergangenheit hatten vor allem sogenannte vergabefremde Kriterien viele Betriebe abgeschreckt: Der Nachweis über Zertifizierungen für eingesetzte Baumaterialien etwa sei für viele Unternehmen nicht zu erbringen, sagte FG-Bau-Präsident Müller. Dazu zählten auch Belege über die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder die Förderung von Frauen.

Für Baufirmen sei es immens zeitaufwendig, entsprechende Kriterien zu erfüllen und nachzuweisen. Das Vergabegesetz gehöre entschlackt, mahnte die Hauptgeschäftsführerin der FG Bau, Manja Schreiner, an. Zudem müssten die öffentlichen Auftraggeber bereit sein, mehr Geld als bislang zu bezahlen. Die Grundlage, auf der Bezirk und Senat die Preise berechneten, sei nicht mehr zeitgemäß, kritisierte Verbandspräsident Müller.

Aktuelle Azubi-Zahlen nicht aus

Eine weitere Herausforderung für die Bauunternehmen in Berlin und Brandenburg bleibt der Fachkräftemangel. Zwar fiele es Betrieben in Berlin noch immer leichter, Nachwuchs zu gewinnen als Firmen in Brandenburg, so Müller. Dennoch reichten die aktuellen Azubi-Zahlen nicht aus, um altersbedingte Personalabgänge zu decken. Die Firmen müssten noch stärker mit den blendenden Zukunftsaussichten der Branche werben, forderte er.

Den Ausblick könne auch der digitale Wandel nicht gefährden. Die Digitalisierung würde das Planen von Projekten oder die Verwaltung vereinfachen. Bauarbeiter und Handwerker könnten hingegen nicht ersetzt werden, glaubt Müller.

