Gefährliche Klinikkeime: Einheiltliche Standards notwendig

Berlin. Was tun die Berliner Krankenhäuser, um Patienten, Mitarbeiter und Besucher vor Infektionen mit möglicherweise gefährlichen Krankenhauskeimen zu schützen? Und wie werden diese Schutzmaßnahmen kontrolliert? Das wollte der CDU-Abgeordnete Florian Graf wissen und stellte eine Anfrage im Landesparlament. Ergebnis: Die Maßnahmen sind nicht einheitlich.

Grundsätzlich müssen die Leiter von Krankenhäusern sicherstellen, dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um Infektionen in Krankenhäusern zu verhüten. Die Kliniken haben Hygienekommissionen eingerichtet. Die Überwachung der medizinischen Einrichtungen obliegt den Gesundheitsämtern der Bezirke.

Laut einer Verordnung zur Krankenhausaufsicht müssen sie jährliche Besichtigungen durchführen. Ob Neukölln, Mitte und Lichtenberg dies tun, ist fraglich.

Vivantes unterhält Institut für Hygiene und Umweltmedizin

Aus der Antwort der Gesundheitsverwaltung geht nach Angaben der Gesundheitsämter hervor, dass in fast allen Bezirken die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (Krinko) beim Robert-Koch-Institut (RKI) als verbindliche Grundlage angesehen und umgesetzt werden. Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg haben keine Antworten geliefert, Neukölln und Pankow erwähnen die RKI-Empfehlungen nicht.

Ob die Maßnahmen in allen Krankenhäusern mit demselben Nachdruck umgesetzt werden, bleibt dabei offen. Die DRK-Kliniken etwa haben ein Screening entwickelt, alle ankommenden stationären Patienten zunächst auf Krankenhauskeime zu untersuchen. Das gilt als vorbildlich.

Eigenes Institut für Hygiene und Umweltmedizin

Der landeseigene Gesundheitsversorger Vivantes hat ein eigenes Institut für Hygiene und Umweltmedizin eingerichtet. Aufgabe der 30 Mitarbeiter sei die Verhütung, Erkennung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen. „Für die Patientensicherheit ist die Einhaltung der Hygienevorschriften das A und O. Nicht zuletzt schützt dies auch die Beschäftigten und Besucher“, sagte Vivantes-Sprecherin Astrid Steuber.

Im Institut würden die infektionspräventiven Maßnahmen, die sich an nationalen und internationalen Standards orientieren sowie die Krinko-Richtlinien fortlaufend weiterentwickelt und dann in den Kliniken verankert, so Steuber.

Fünf Grundregeln der Weltgesundheitsorganisation

Besonders wichtig für das Personal sei die Händehygiene nach den fünf Grundregeln der Weltgesundheitsorganisation WHO: vor dem Patientenkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten, nach dem Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien, nach dem Patientenkontakt und nach dem Kontakt mit Oberflächen in unmittelbarer Umgebung des Patienten.

Der Aktionsplan Krankenhaushygiene, den Senatsgesundheitsverwaltung, RKI, Gesundheitsämter und Krankenhäuser entwickeln, soll im ersten Quartal 2019 vorgelegt werden. Das sagte Verwaltungssprecher Christoph Lang der Morgenpost. Die Zahl der Krankenhausinfektionen sei in den vergangenen Jahren nicht gestiegen. Gestiegen sei indes die Aufmerksamkeit.

Fehlende Hygienemediziner

Lang räumte ein, dass in den Gesundheitsämtern Hygienemediziner fehlen. Deren Ausbildung sei sehr lang, sie seien am Arbeitsmarkt gesucht und verdienten in Krankenhäusern mehr als in der öffentlichen Verwaltung. Der Personalmangel könne Auswirkungen auf die Überprüfung der Krankenhaus­hygiene haben.

CDU-Politiker Graf forderte, den Aktionsplan früher vorzulegen. „Es ist dringend erforderlich, dass die Bekämpfung von Krankenhauskeimen in allen Berliner Krankenhäusern nach einheitlichen Qualitätsstandards erfolgt. Für die Patientenversorgung ist das von elementarer Bedeutung. Davon ist Berlin leider im Moment noch weit entfernt“, so Graf.

