Bürgermeisterin mit elf Jahren: Alles hört auf Mias Kommando

Berlin. Die Begrüßungsworte waren kaum verklungen, das „viel Spaß“ noch nicht ganz ausgesprochen, da wollten die neuen Stadtbewohner schon von ihren Bänken aufspringen und losstürmen. Doch so schnell geht es nicht ins eigene Rathaus.

Mia, neu ernannte Bürgermeisterin von FEZitty, muss zuerst den goldenen Stadtschlüssel entgegennehmen. Der liegt auf einem roten Samtkissen und ist so groß wie ein Kochlöffel aus der Kantine. Mia hält ihn mit Würde. Die Elfjährige weiß, was sie will: „Die Stadt ein bisschen bunter machen.“ Das ist das Ziel, dafür dürfen jetzt endlich alle losstürmen.

Am Montag wurde zum 13. Mal die „Hauptstadt der Kinder“ im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in der Wuhlheide eröffnet. Bis zum 17. August können Ferienkinder von sechs bis 14 Jahren ihre eigene Stadt FEZitty verwalten. Sie arbeiten, regieren, studieren, verdienen Geld – die Wuhlis – und geben es in ihrem Supermarkt aus.

„Vorsicht Suchtgefahr“ müsste eigentlich am Eingang stehen, sagt Bernd Grospitz, stellvertretender Leiter im FEZ. Denn Kinder, die einmal dabei gewesen seien, kämen immer wieder. So hätten sich schon verzweifelte Eltern an ihn gewandt, weil das Kind gesagt hat: „Ich kann nicht mit euch in den Urlaub fahren, ich habe einen Job in der FEZitty.“

Die ersten Zimmermänner stehen an der Werkbank.

Foto: Anikka Bauer

Das ist das Besondere an der Kinderstadt: Anders als in der Schule können die kleinen Bewohner Verantwortung übernehmen, selbst etwas organisieren, entscheiden, verändern.

Eigenes Stadtquartier

Neu in diesem Jahr ist, dass die Kinder ein eigenes Stadtquartier gestalten. Tiny Town soll ein zukunftsweisendes Stadtmodell sein – die Kinder bauen kleine Häuser, begrünen die Dächer und kümmern sich um die Energiegewinnung.

Mia ist in der ersten Woche die Chefin im Rathaus, dann wird neu gewählt. Ihre Aufgaben als Bürgermeisterin kennt sie: neue Gesetze beschließen, Reden halten, Formulare unterschreiben, die Steuern anheben oder senken, vielleicht einen steuerfreien Tag einführen, die Preise im Supermarkt bestimmen, Geld an Betriebe geben. Mehr elternfreie Zonen in der Kinderhauptstadt – das wird die erste Amtshandlung sein.

Gern würde die Schülerin der Britzer Fritz-Karsen-Schule den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) kennenlernen oder auch einen Tag mit ihm tauschen. Zu verbessern gäbe es ihrer Meinung nach in Berlin „etwas bei den Baustellen“. „Erst muss an einer Stelle zu Ende gebaut werden, bevor die nächste Baustelle kommt“, sagt die Treptowerin. Damit meint sie die Straßenarbeiten. Doch dann hat sie keine Zeit mehr zum Reden. Sie muss los, zur Bank, alles klarmachen, damit in der Stadt alles funktioniert.

Lisa Kapell sitzt in einem Tiny-Town-Haus.

Foto: Anikka Bauer

Draußen ist schon Betrieb in der Stadt. Wer bereits arbeitet, hat schon zwei Ämter aufgesucht: das Einwohnermeldeamt für den Stadtausweis und das Jobcenter. Dort sitzt Yannick am ersten Tag.

Die ersten Jobs sind schon weg. Supermarkt, Zeitung, Fernsehen, Polizei und Schmuckdesign seien die begehrtesten Stellen und Arbeitsorte gewesen, erzählt der 13-Jährige. Jetzt könne er noch die Textilwerkstatt anbieten. Er selbst sitzt zum zweiten Mal im Jobcenter. „Das war mein Wunsch, ich habe gerne Kontakt mit anderen und finde es gut, zu helfen“, sagt Yannick.

Einen Job bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) haben Johann, Jonte und Anas ergattert. Mit großen Zangen fischen sie Zigaretten und Papier von Wegen und aus Rabatten. „Zigaretten sind schlecht für die Umwelt“, doziert Jonte. Johann hat nicht nur die Umwelt im Blick. Er habe sich freiwillig für den Job bei der BSR gemeldet, weil „man ein gutes Trinkgeld kriegen soll“.

120 Hühner leben auf Zeitin der Wuhlheide

In der Stadt sind auch Ellen und Valerie unterwegs, beide mit Block und Stift in der Hand. „Darf ich mal eine Frage stellen?“ – so gehen sie auf die Stadtbewohner zu. Sie haben sich für den Beruf der Reporterin entschieden, „weil sie gern berichten und Leuten Fragen stellen“.

Duncan und Ben hingegen sind auf dem Weg zum Hühnermobil. Dort laufen 120 Hühner herum und warten darauf, versorgt zu werden. Duncan ist Experte, zu Hause in Erkner gibt es auch sechs Hühner. „Wir hatten schon zweimal XXL-Eier mit zwei Eigelb drin“, berichtet er. Für ihn ist klar, was ihn hier erwartet: Eier einsammeln, Hühnerkacke wegmachen, füttern und pflegen. Den ersten Tag finden die Jungen „echt cool“.

Hühner müssen auch versorgt werden.

Foto: Anikka Bauer

Gewerkelt wird auch schon in der Tiny Town – dem neuen Stadtquartier. Anne schmirgelt die Hauswände aus Holz mit Sandpapier ab. Julia streicht ein Dachteil rot an. Insgesamt vier bis fünf kleine Tiny-Town-Häuser sollen in den kommenden Wochen entstehen, sagt Lisa Kapell, die das Projekt betreut. Die 25-Jährige ist Tischlerin, aber sie will sich nach dem Sommer zur Hebamme ausbilden lassen. Doch bis dahin kann sie noch einmal ihr Fachwissen weitergeben.

Die Energie für die Häuser soll von selbst gebauten Windrädern kommen, die auf die Dächer montiert werden und den Strom erzeugen, zum Beispiel für die Heizung. Lisa Kapell ist überrascht, wie engagiert die Kinder bei der Sache sind und wie schnell es vorangeht. Das erste Haus nimmt schon am ersten Tag Gestalt an.

FEZitty, Straße zum FEZ 2, bis 17. August, Mo-Fr, 10–17 Uhr, Ticket 4 Euro