Berliner CDU-Bundestagsabgeordneter verliert Doktortitel

Berlin. Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel verliert seinen Doktortitel. Das Rechtsamt der der Freien Universität informierte den Abgeordneten darüber, ihm den Doktortitel aufgrund von Fehlern in der Zitiertechnik zu entziehen. Das teilte Steffels Büro am Mittwochnachmittag mit. Der Abgeordnete kündigte rechtliche Schritte an.

Zuvor waren Ende Mai Vorwürfe bekannt geworden, dass Steffel "in einem ungeheuerlichen Umfang" Passagen anderer wissenschaftlicher Arbeiten übernommen zu haben. Das hatte damals Martin Heidingsfelder von der Plattform Vroniplag gegenüber der Berliner Morgenpost erklärt. Die FU informierte den Politiker daraufhin, dass sie seine Arbeit überprüfen werde.

15 von 260 Seiten falsch zitiert

Damals hieß es, Steffel habe mindestens 15 seiner 260 Seiten langen Arbeit ohne korrekte Kennzeichnung übernommen. Der Bundestagsabgeordnete und einstige Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters hatte seine Dissertation mit dem Titel „Bedeutung und Entwicklung der Unternehmer in den neuen Bundesländern nach der Deutschen Einheit 1990“ im Jahr 1999 an der FU eingereicht.

Steffel selbst zeigte sich am Montag überrascht über das negative Ergebnis der Prüfung: "Das Rechtsamt der Freien Universität mir am 27. April 2018 schriftlich bestätigt hat, dass ich in meiner Dissertation alle Übernahmen mit Referenzen belegt habe", erklärte er in einer Mitteilung.

Doktorvater war angeblich einverstanden

Er erklärte, dass sein Doktorvater, Dietrich Winterhager, mit der an dessen Lehrstuhl üblichen Zitierweise einverstanden gewesen sei und dieser nicht getäuscht wurde, da er die zitierten Texte kannte. Auch ein weiteres Gutachten sehe den Täuschungsvorwurf als eindeutig widerlegt an.

Steffel schreibt weiterhin, dass seine "wiederholte Bitte um ein persönliches Gespräch" von dem Kontrollgremium nicht beantwortet wurde. "Über die Motive der Mehrheit der Mitglieder des vierköpfigen Gremiums möchte ich nicht spekulieren", so Steffel. Seine Arbeit habe er in den Neunziger Jahren in "jeder freien Minute" angefertigt und nach "bestem Wissen und Gewissen".

Er sehe die Entscheidung des Gremiums nicht als haltbar an und rechnet laut der Pressemitteilung mit einem langwierigen juristischen Streit. Bis dahin will er seinen Doktortitel aber nicht weiter führen.