Blaualgenalarm aufgehoben: Entwarnung am Seebad Prenzlau

Prenzlau. Nach dem Blaualgenalarm am Unteruckersee hat der Gesundheitsdienst der Kreisverwaltung Uckermark Entwarnung gegeben: Im Seebad Prenzlau seien keine Algenansammlungen am Ufer des Seebades mehr festzustellen, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Daher sei das Baden dort wieder gefahrlos möglich. Die Verwaltung hatte am Donnerstag vergangener Woche vor der Nutzung der Badestelle gewarnt, weil dort große Ansammlungen von Blaualgen entdeckt worden waren, die der Gesundheit schaden können.

Bestimmte Arten können giftige Substanzen produzieren, die zu allergischen Reaktionen, Hautausschlag, Durchfall und anderen Vergiftungsreaktionen führen können. Kinder und Kleinkinder sind besonders gefährdet.

( dpa )