Mann bewirft Polizeiauto mit Bierflasche: Festnahme

Berlin. Ein 20-Jähriger soll in Berlin-Moabit eine Bierflasche auf ein Polizeiauto geworfen haben. Der vermutlich betrunkene Mann wurde nach der Attacke am Sonntagabend an der Turmstraße vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde der Streifenwagen an der Motorhaube beschädigt. Der 20-Jährige versuchte zunächst zu fliehen. Die Beamten fassten ihn jedoch in der Beusselstraße. Weil vermutetet wurde, dass er bei der Tat betrunken war, wurde ihm Blut entnommen. Die Ergebnisse des Tests standen am Montag noch aus.

( dpa )