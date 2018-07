Berlin. Unbekannte haben eine Straßenkreuzung in Adlershof mit islamfeindlichen Parolen beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich um zwei Sätze auf der Kreuzung Süßer Grund Ecke/Radickestraße. Eine Streife hatte die großflächigen Schmierereien demnach gegen 23 Uhr am Sonntagabend entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung.

