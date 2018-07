Berlin. Bis zu 50 Menschen sind in Berlin mit Hockeyschlägern und Zaunlatten aufeinander losgegangen. Am Sonntagabend gingen zahlreiche Notrufe zu der Massenschlägerei in Alt-Treptow ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach sollen sich zunächst 20 bis 30 Menschen am Rosengarten im Treptower Park getroffen haben. Wenig später soll eine weitere etwa 20-köpfige Gruppe dazu gekommen sein. Sofort habe eine Schlägerei begonnen, bei der auch umherliegende Flaschen geworfen wurden. Als Polizisten herbeieilten, flüchteten die Menschen unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruch gegen Unbekannt.

Bereits am Wochenende war es zu Attacken aus größeren Gruppen heraus gekommen. So wurde etwa ein junges Paar in Schöneberg in der Nacht zum Sonntag aus einer Menschenmenge heraus mit Stühlen und Flaschen beworfen. Die 18-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. In Marzahn hatte eine etwa 20-köpfige Gruppe eine 15-Jährige sowie zwei junge Männer mit Messern und Pfefferspray attackiert und leicht verletzt.

( dpa )