Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Hellersdorf einen Motorroller angezündet. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Fahrzeug Sonntagnacht in einer Grünanlage in der Zossener Straße komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittlungen ergaben, dass der Roller als gestohlen gemeldet worden war. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt.

( dpa )