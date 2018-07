Berlin kauft jetzt auch Bürohäuser - Firmen müssen weichen

Berlin. Das Land Berlin kauft über die Bezirke nicht nur Wohnhäuser, um Mieter vor Verdrängung zu schützen. Der Senat ist auch in das Geschäft mit Bürogebäuden eingestiegen und erwirbt mittels Vorkaufsrecht auch Gewerbe­objekte. So wurde bereits ein Haus in Mitte gekauft, der Mietvertrag mit der dort ansässigen Firma Hypoport AG nicht verlängert. Weitere Gebäude in Moabit und Reinickendorf sollen folgen.

Aktuell will der Senat über seine Berliner Immobilienmanagement Gesellschaft BIM das Bürogebäude Alt-Moabit 59–64 erwerben. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll das Haus mit knapp 3000 Quadratmeter Fläche am Spreeufer rund 42 Millionen Euro kosten. Das Geld soll aus dem Investitionstopf Siwana kommen, der mit Überschüssen aus den vergangenen Haushaltsjahren prall gefüllt ist. „Nutzung als Bürogebäude“ steht in der Vorlage der Finanzverwaltung an den vertraulich tagenden Vermögensausschuss des Abgeordnetenhauses, der den Vorgang kürzlich auf dem Tisch hatte. „Ausübung Vorkaufsrecht“ – für die 22 Unternehmen, die in dem Gebäude mit der abgerundeten Glasfassade nahe der Gotzkowskybrücke Flächen gemietet haben, bedeutet das wohl nichts Gutes. Weil Berlin die Räume für eigene Behörden ankauft, müssen sie mittelfristig ausziehen.

Firmensitz der Hypoport AG: Berlin grätschte dazwischen

Wie das Land dabei vorgeht, kann die Hypoport AG berichten. Kurz bevor sie selbst ihren Firmensitz an der Klosterstraße 71 in Mitte kaufen konnte, grätschte das Land dazwischen und zog die Karte Vorkaufsrecht. In der Folge soll der Mietvertrag der Hypoport nicht über Ende 2019 hinaus verlängert werden. Das Unternehmen, eine der wenigen börsennotierten Aktiengesellschaften der Stadt, solle sich eine andere Bleibe suchen, erfuhren die verdutzten Manager des schnell wachsenden technologiebasierten Finanzdienstleisters mit insgesamt 14.000 Beschäftigten. Es seien Flächen in Marzahn oder Adlershof angeboten worden, sagte Firmensprecher Sven Westmattelmann. Diese Ortsteile seien aber keine echte Option, weil man befürchte, dass viele der auch von anderen Firmen gesuchten IT-Spezialisten im Team nicht mit an die Ränder der Stadt umziehen würden. Derzeit sei die Hypoport mit der Senatswirtschaftsverwaltung im Gespräch. In Aussicht stehe ein Grundstück in Mitte, um dort selbst zu bauen. Nach Morgenpost-Informationen geht es um eine Fläche am Humboldthafen. Allerdings könnte ein Bau dort erst nach 2025 beginnen.

Die Industrie- und Handelskammer ist alarmiert. Aus ihrer Sicht belegt der Vorgang die wenig wirtschaftsfreundliche Grundhaltung des rot-rot-grünen Senats, der in Mitte lieber ein Polizeirevier als ein Unternehmen wolle. Jetzt müsse man zusehen, wie womöglich andere Städte die AG mit fast 200 Millionen Euro Jahresumsatz abwerben.

Opposition kritisiert, der Senat agiere wie eine „Heuschrecke“

Ganz so leicht dürfte das zwar nicht gelingen, weil die Mitarbeiter nicht ohne Weiteres umziehen würden, wie man auch bei Hypoport einräumt. Dennoch steht das Druckmittel im Raum, den offiziellen Firmensitz nach Lübeck zu verlegen, wo bereits 400 Beschäftigte arbeiten und ein zentral gelegenes Grundstück angeboten wurde. Oppositionspolitiker kritisieren, der Senat agiere wie eine „Heuschrecke“. Insider bestätigen, dass der Einstieg in den Büroimmobilienmarkt bisher keiner abgestimmten Strategie folge, sondern eher sich bietende Gelegenheiten genutzt würden. Gleichzeitig gibt es aber in vielen Senatsressorts Überlegungen, Flächen oder Objekte zu kaufen, um öffentliche Angebote zu sichern, vor allem im Kulturbereich. So hat Berlin das Veranstaltungszentrum Radialsystem in Friedrichshain erworben, um es für Tanz und die freie Szene zu nutzen.

Der Senat rechtfertigt sein Vorgehen mit dem rasanten Wachstum Berlins, das eine aktive Liegenschaftspolitik erforderlich mache. Wichtiger Bestandteil sei hierbei das Instrument des Vorkaufsrechts, so ein Sprecher von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Der Ankauf von Bürogebäuden erfolge aus strategischen Gründen: „Ziel ist es, langfristig eine Flächenreserve zu sichern, um Verwaltungen möglichst in landeseigenen Immobilien unterzubringen und den Bestand angemieteter Gebäude sukzessive abzubauen.“

