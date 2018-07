Auto fährt in Gegenverkehr: Fünf Schwerverletzte

Berlin. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Schmöckwitz sind zwei Kinder und drei Erwachsene schwer verletzt worden. Der Wagen eines 32-jährigen Mannes fuhr am Samstagnachmittag auf der Straße Adlergestell in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Im Wagen des 32-Jährigen saßen demnach seine 31-jährige Beifahrerin und die gemeinsamen Kinder, eine 2-jährige Tochter und ein vier Monate alter Sohn. Alle Vier wurden schwer verletzt. Auch der 78-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens erlitt schwere Verletzungen. Die Verunglückten mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Warum der Wagen in den Gegenverkehr fuhr, war zunächst unklar.

