Bauhaus-Welterbetitel bringt Bernau mehr Touristen

Ein Gebäude einer ehemaligen Gewerkschaftsschule im Bauhaus-Stil in Bernau bei Berlin.

Bernau. Die Kleinstadt Bernau nördlich von Berlin verzeichnet ein Jahr nach dem Erhalt des Unesco-Weltkulturerbetitels für das Bauhaus-Areal einen deutlichen Anstieg von Touristen. Eine Zunahme gebe es bei Fach-Touristen, die Führungen durch den Bauhaus-Komplex buchen, sagte Bürgermeister André Stahl (Linke) auf dpa-Anfrage. Zudem seien mehr Fahrrad-Touristen aus Berlin in der Stadt, das wirke sich positiv auf die Gastronomie aus. Die touristische Infrastruktur müsse aber weiter ausgebaut werden, weil die Übernachtungskapazitäten begrenzt seien. Es sei bereits ein Hotelneubau in Planung, hieß es. Der Schul- und Internatskomplex Bundesschule wurde vor einem Jahr in den bereits bestehenden Bauhaus-Weltkulturerbe-Eintrag (Weimar und Dessau) aufgenommen.

( dpa )