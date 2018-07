Carlos Vives live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Foto: Brent from Orange, Kalifornien (CC BY 2.0)

Carlos Vives spielt am 19. Juli in der Columbiahalle

Im Juli ist Carlos Vives erstmals live in Deutschland zu erleben. Sein Deutschland-Debüt feiert der kolumbianischer Sänger und Schauspieler mit einem exklusiven Konzert am 19. Juli in der Columbiahalle Berlin. In seinem Heimatland ist Vives seit Mitte der 1980er-Jahre ein Star und hat mittlerweile Kultstatus erreicht.

Mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben weltweit, zählt Carlos Vives zu den wichtigsten Botschaftern für lateinamerikanische Musik. Vives gilt ebenfalls als Vorreiter für den „neuen“ kolumbianischen Sound. So landete er 2016 mit „La Bicicleta“ mit Popstar Shakira einen seiner größten Hits.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Carlos Vives sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert von Carlos Vives sind ab 52 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Carlos Vivesspielen?

Diese Songs spielte Carlos Vives bei seinem Konzert am 22. April in Mexiko-City:

Déjame entrar Pa' Mayté Hoy tengo tiempo Las mujeres El cantor de Fonseca El mar de sus ojos Al filo de tu amor Nota de amor La cañaguatera La gota fría Fruta fresca La tierra del olvido Un canto a la vida La llorona Todo me gusta Para morir iguales La bicicleta Pa' Mayté Robarte un beso

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104: Haltestelle Friesenstraße.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Carlos Vives live in Berlin 2018, Donnerstag, 19. Juli 2018, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Tickets ab 52 Euro.