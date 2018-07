Rufus Wainwright live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Foto: Frank Hoensch / Redferns via Getty Images

Sänger Rufus Wainwright spielt am 17. Juli in der Schöneberger Apostel-Paulus-Kirche

Rufus Wainwright spielt am 17. Juli 2018 ein Konzert in der Apostel-Paulus-Kirche. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Apostel-Paulus-Kirche Rufus Wainwright live in Berlin – Alle Infos zum Konzert

Seit Jahrzehnten schreibt Rufus Wainwright zeitlose Popmusik, die Musikkenner und Fans wie Honig naschen. Soloalben, Soundtrackbeiträge und sogar eine klassische Oper entflossen Wainwrights Feder. Jetzt kommt der kanadisch-US-amerikanischer Ausnahmekünstler für ein exklusives Konzert am 17. Juli nach Berlin.

Sein letztes Konzert in der Hauptstadt spielte er 2014 in der Berliner Apostel-Paulus-Kirche und genau dorthin kehrt Rufus Wainwright nun zurück. Solo mit seinem Flügel wird er im Juli eine Art „Best of Show“ präsentieren, ein Mix aus eigenen Popsongs querbeet durch sein Schaffen, einige seiner Shakespeare-­Sonetten stehen auf dem Programm, sowie ausgewählte Cover-Versionen.

Wo wird Rufus Wainwright auftreten?

Das Konzert findet in der Apostel-Paulus-Kirche (Grunewaldstraße / Ecke Akazienstraße 18; 10823 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag, 17. Juli, um 19.00 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, für das Berlin-Konzert von Rufus Wainwright in der Apostel-Paulus-Kirche sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Mit ein wenig Glück können noch TIckets auf Online-Ticketbörsen ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist etwas tiefer in die Tasche greifen.

Welche Songs wird Rufus Wainwright spielen?

Diese Songs spielte Wainwright bei seinem Konzert am 2. Juli im schottischen Edinburgh:

Beauty Mark Vibrate Memphis Skyline Out of the Game Jericho Peaceful Afternoon The Art Teacher Early Morning Madness Pretty Things Gay Messiah Only the People That Love Trump Song So Long, Marianne Montauk Alone Time Candles Cigarettes and Chocolate Milk

Zugabe:

Going To A Town Hallelujah

Wie komme ich zur Apostel-Paulus-Kirche in Berlin?

Die Apostel-Paulus-Kirche liget in der Akazienstraße im Berliner Ortsteil Schöneberg . Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Apostel-Paulus-Kirche. Die Kirche ist vom U-Bahnhof Eisenacher Straße (U7) fußläufig erreichbar - oder mit dem Bus 104, 106, 187 (bis Kaiser-Wilhelm-Platz). Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, sollte Zeit mitbringen

Rufus Wainwright live in Berlin 2018, Dienstag, 17. Juli, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Apostel-Paulus-Kirche, Grunewaldstraße / Ecke Akazienstraße 18, 10823 Berlin