Großeinsatz: Unbekannter bedroht Passanten mit Waffe

Blankenfelde. Gefahrenlage in Blankenfelde: Ein Unbekannter hat am Bahnhof in Blankenfelde (Teltow-Fläming) Passanten mit einer Waffe bedroht. Daraufhin sind am Samstagnachmittag Polizisten und Spezialkräfte an dem Bahnhof zusammengezogen worden, um den Tatverdächtigen festzunehmen. Vorsorglich ist inzwischen auch ein SEK vor Ort.

Es handele sich um mindestens einen Tatverdächtigen, der auf der Flucht sei, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Mario Heinemann. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Mann auf dem Bahnsteig Passanten mit einer Waffe bedroht, Informationen der Bundespolizei, dass bei dem Vorfall auch Schüsse gefallen seien, konnte Heinemann zunächst aber nicht bestätigen.

Der Täter sei entlang der Gleise geflüchtet, daher wurde der Zugverkehr auch unterbrochen. Vom Täter fehle noch jede Spur, die Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers laufe noch. Verletzte habe es nicht gegeben. Wie die Polizei Brandenburg der Berliner Morgenpost mitteilte, seien 20 Einsatzkräfte vor Ort, die den Verdächtigen suchen.

Gleichzeitig werden Zeugen des Geschehens am Bahnhof befragt. Nach Polizeiangaben gibt es dabei allerdings widersprüchliche Aussagen. Einige Passanten wollen Schüsse gehört haben, andere berichten von einer Bedrohung durch eine Person, die mit einer Waffe "herumgefuchtelt" habe, Schüsse hätten sie allerdings nicht gehört. Die Lage sei, so die Polizei, derzeit völlig unübersichtlich.

Die S-Bahn Berlin informierte gegen 15.30 Uhr per Twitter, dass der S-Bahn-Verkehr zwischen Blankenfelde und Mahlow wegen "einer polizeilichen Maßnahme" unterbrochen sei.

Gegenwärtig gibt es einen #Polizeieinsatz wegen einer Gefahrenlage in #Blankenfelde-#Mahlow (TF). Im Bereich des Bahnhofs & umliegender Straßen kann es zu Einschränkungen kommen. Wir fahnden nach mind. einer Person. Der Hubschrauber & Polizeikräfte sind verstärkt im Einsatz. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 7, 2018

( BM )