Billy Idol live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Billy Idol spielt am 19. Juli in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Billy Idol kehrt 2018 nach Berlin zurück: Trotz seiner über 30-jährigen Musikkarriere ist Billy Idol nach wie vor Rockrebell par excellence. Mit Superhits wie „Dancing With Myself“, „Rebel Yell“, Cradle Of Love“ und natürlich „Sweet Sixteen“ begeisterte er in den 1980er-Jahren die Musikwelt und baute eine musikalische Brücke zwischen Punk und Hardrock. Jetzt ist die Punkikone mit den schockblonden Haaren endlich wieder in Deutschland und spielt am 19. Juli in der Zitadelle Spandau.

Wo wird Billy Idol auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag, 19. Juli, um 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Billy Idol sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 55,40 Euro im Vorverkauf erhältlich.

British rock musician Billy Idol performs at the annual 18th VOLT Festival in Sopron, 208 km (129 miles) west of Budapest, July 1, 2010. Picture taken July 1, 2010. REUTERS/Nepszabadsag/Bernadett Szabo (HUNGARY - Tags: ENTERTAINMENT)

Foto: REUTERS / NEPSZABADSAG / REUTERS

Welche Songs wird Billy Idol spielen?

Diese Songs spielte Billy Idol bei seinem Konzert am 6. Juli in Zürich:

Shock to the System Dancing With Myself Daytime Drama Can't Break Me Down L.A. Woman Scream Catch My Fall Eyes Without a Face Guitar Solo King Rocker Blue Highway Rebel Yell

Zugabe:

White Wedding Drum Solo Mony Mony

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

