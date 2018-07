Nick Cave and the Bad Seeds spielen am 14. Juli ein exklusives Konzert in der Berliner Waldbühne. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Waldbühne Nick Cave live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Am 14. Juli 2018 werden Nick Cave & The Bad Seeds für eine exklusive Open-Air-Show nach Deutschland zurückkehren – mit einem Gig in der Berliner Waldbühne. Im Gepäck hat der australische Musiker und selbsterklärte Melancholiker Songs aus seinem 2017 erschienen Album "Skeleton Tree".

Das erwartet die Besucher

Die letzten Live-Shows von Nick Cave & The Bad Seeds – die ersten nach dem Unfalltod seines Sohnes Arthur 2015 – waren etwas Besonderes. Cave ist nahbarer und sucht die Nähe zum Publikum. In einem Interview mit dem britischen Magazin Vice sagte Cave 2017: „Es gab da eine Entwicklung – weg von Konzerten, die eher auf Konfrontation aus waren, hin zu etwas, bei dem es mehr um die Gemeinschaft geht, eine Art Messe. Und diese neuen Shows sind in dieser Hinsicht wahrlich außergewöhnlich.“

Liveshow von Nick Cave & The Bad Seeds in die Waldbühne verlegt

Wegen der großen Nachfrage wurde das ursprünglich für die Parkbühne Wuhlheide geplante Konzert in die größere Waldbühne verlegt. Bisher für die Wuhlheide gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Nick Cave & The Bad Seeds in der Waldbühnesind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Mit ein wenig Glück können noch TIckets auf Online-Ticketbörsen ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist etwas tiefer in die Tasche greifen.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs wird Nick Cave spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber das sind die meistgespielten Songs im Rahmen der "Skeleton Tree"-Tour:

Anthrocene Jesus Alone Magneto Higgs Boson Blues From Her to Eternity Tupelo Jubilee Street The Ship Song Into My Arms Girl in Amber Red Right Hand I Need You The Mercy Seat Distant Sky Skeleton Tree

Zugabe:

The Weeping Song Stagger Lee Push the Sky Away

Wie komme ich zur Waldbühne?

Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Nick Cave-Konzert.

Nick Cave & The Bad Seeds live in Berlin, Sonnabend, 14. Juli 2018, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin

