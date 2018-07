Brand in Wohnhaus: Feuer auf zwei Balkonen

In einem Mehrfamilienhaus in Staaken ist am Sonnabendmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 40 Einssatzkräften vor Ort.

Berlin. In Staaken ist am Sonnabendmittag ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Pillnitzer Weg ausgebrochen.

Das Feuer ist gegen 14.15 Uhr ausgebrochen. Foto: Thomas Peise

Gebrannt hat es im sechsten und siebten Obergeschoss. Foto: Thomas Peise

40 Einsatzkräfte waren vor Ort Foto: Thomas Peise

Zwei Balkone fingen Feuer. Foto: Thomas Peise



Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, hat es auf zwei Balkonen im sechsten und siebten Obergeschoss gebrannt.

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte der Berliner Morgenpost, der Brand sei gegen 14.15 Uhr im Haus am Pillnitzer Weg ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit 40 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Bewohner wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.

#Update #Staaken

Es brannte auf 2 Balkonen im 6. und 7. OG eines Hochhauses. Unsere Kräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. #EstuK Es wurde niemand verletzt. Wir haben 2 C_Rohre und 10 #Pressluftatmer eingesetzt und waren mit 40 Kräften vor Ort. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/sX1jglH4fr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 7, 2018

