An diesen Berliner Orten gibt es Open-Air-Konzerte

Lübars Songs der 90er-Jahre leben wieder auf

Berlin. Oli P., La Bouche und ein halbes Dutzend anderer Musiker lassen die 90er-Jahre live musikalisch wieder aufleben. Zwar muss man sich noch etwas gedulden, sollte sich aber den 10. August vormerken. Dann fällt im Lübarser Freizeit- und Erholungspark, der von Ende der 1950er- bis Anfang der 1980er-Jahre eine Hausmülldeponie war, wieder der Startschuss zum größten Open-Air-Festival seiner Art, dem „90er Olymp Berlin“.

Freizeitpark Lübars Alte Fasanerie, Bus 222, X21; 10.8. Einlass 16.30 Uhr, Beginn 18 Uhr, Karten 28,90 Euro, www.90erolymp.de

Britz Drei Jazz-Ladies treffen erstmals aufeinander

Bereits zum zehnten Mal findet das „Hot Jazz Festival“ statt. Nächstes Wochenende (15. Juli) werden auf der Bühne die „Three Ladies“ mit ihren jeweiligen Bands erwartet: Gabie „Ottilie“ Schulz („Call Of New Orleans), Ute Kannenberg (New Orleans Caliente) und Uschi Brüning („Jazz Optimisten Berlin“). Eine Premiere, die drei traten noch nie gemeinsam bei einem Jazzevent auf.

Britzer Garten Buckower Damm 146,

Bus M44; So. 15.7., Beginn: 13 Uhr bis 17.30 Uhr, 2, ermäßigt 1 Euro, Tel. 70 09 06 80,

www.britzer-garten.de

Mitte Tango tanzen oder der Musik lauschen

Tanzen unter freiem Himmel hat an der Strandbar im Monbijoupark seit 2001 Tradition. Eleven können Swing, argentinischen Tango und Salsa erlernen, die täglichen Tanzstunden kosten je 10 Euro. Ab 20 Uhr wird frei getanzt. Wer nicht tanzen mag, lauscht der Musik. Die ist zwar nicht live, jedoch ein Ohrenschmaus, umsonst und draußen.

Strandbar Mitte Monbijoupark vis-à-vis Bode-Museum, S1, 2, 25, 26 Oranienburger Straße, www.monbijou-theater.de

Charlottenburg Barocke Gala mit Künstlern in Kostümen

Seit drei Wochen geht es in der Großen Orangerie des Charlottenburger Schlosses auf eine musikalische Zeitreise. Bis Mitte September heißt es wieder „Barocke Operngala – Zauber der Klassik“. Die rund zweistündigen Konzerte des Berliner Residenz Orchesters, die Kammermusiker spielen in historischen Kostümen, können auch mit einem Dinner verbunden werden.

Schloss Charlottenburg Spandauer Damm 20–24, Bus 309, M45 Mi. 16 + 20 Uhr, Sbd. 20 Uhr, Tickets ab 34 Euro, mit Dinner ab 71 Euro, www.residenzkonzerte.berlin

Lichterfelde Die Sonnabende gehören der Musik im Garten

Tango, Swing, Jazz, Pop, Rock und Soul – bis zum 18. August (außer 21.7.) gehören die Sonnabende der Musik. Bei den traditionellen Sommerkonzerten können die Besucher von 18 bis 20 Uhr den jeweiligen Bands und Musikern open air lauschen. Heute gehört die Bühne dem Damenorchester Salome. Die Konzerte finden während der Victorianächte statt, in denen der Garten bis Mitternacht geöffnet ist.

Botanischer Garten Königin-Luise-Platz, Lichterfelde, Bus 101, X83 Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten, 17, erm. 12 Euro, www.bgbm.org

Britz Klassik und auch ausnahmsweise Rock

Ganzjährig finden im Schloss Britz vornehmlich klassische Konzerte statt, im Sommer auf der Freiluftbühne. Heute und am nächsten Sonnabend rocken ausnahmsweise „Ulli und die Grauen Zellen“ die Anlage. Klassisch wird es am 21. Juli (19 Uhr) mit der Konzertmeisterin des Radio-Sinfonie-Orchesters, Violinistin Elizabeth Balmas, und dem einstigen Solocellisten der Komischen Oper, Hans-Joachim Scheitzbach.

Schloss Britz Alt-Britz 73, Bus M44, M46 Fulhalmer Allee, 7. + 14.7., 19 Uhr, 15, erm. 10 Euro, bei Regen im Kulturstall,

Tel. 609 79 23-0, www.schlossbritz.de

Tiergarten Outdoor-Bühne

Seit 20 Jahren findet der Konzertsommer vor dem Teehaus im Englischen Garten im Großen Tiergarten statt. Auf der Outdoor-Bühne treten seit Anfang Juli bis zum 2. September regionale, nationale und internationale Künstler und Bands der verschiedensten Genres wie Jazz, R&B und mehr auf. Im Jubiläumsjahr gibt es ein besonderes Line-up: kein Eintritt und kein Verzehrzwang zu den 20 Konzerten.

Teehaus im Englischen Garten

Altonaer Str. 2, U9 Hansaplatz, Konzerte So. 16 + 19 Uhr, https://das-teehaus.jimdo.com/

Neukölln Breit gefächerter Stilmix im Körnerpark

„Immer wieder sonntags“ und „umsonst & draußen“ heißt es, außer bei schlechtem Wetter, den Sommer über im Körnerpark. Konzertbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Für morgen (8.7.) hat sich Schnaftl Ufftschik, ein Quintett, das sich musikalisch aus Jazz, Pop, Folk und Weltmusik bedient, angesagt. Den folgenden Sonntag gehen Berlinskie Samovary auf eine musikalische Reise von Folk bis Rock ’n’ Roll.

Körnerpark Schierker Str. 8, Neukölln, U7, S41, 42, 45, 46, 47 Neukölln, www.körnerpark.de/sommer-im-park-2018/

Mitte Sommer-Soiréen im Bode-Museum

Das Berliner Residenz Orchester musiziert nicht nur in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg, sondern auch im Bode-Museum. Das nächste Nachmittagskonzert im Rahmen der Konzertreihe „Sommerliche Soiréen“ steht am kommenden Donnerstag (12.7., 14.30–18.30 Uhr) auf dem Programm. Außerdem am 26. Juli und am 2. August. Musiziert wird in den historischen Hallen des Gobelin-Saales. Nach dem Konzert kann man sich einer Museumsführung anschließen.

Bode-Museum Am Kupfergraben, Bus 100, 200 Lustgarten, Karten ab 18 Euro, mit Kaffee u nd Kuchen vorab, Eintritt ab 24 Euro,

Tel. 266 42 42 42, www.smb.museum