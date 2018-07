Berlin. Ein abgestelltes Auto ist in Berlin-Johannisthal in Flammen aufgegangen. Fußgänger entdeckten den brennenden Wagen am Freitagabend kurz vor Mitternacht im Hederichweg und alarmierten die Feuerwehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Niemand wurde verletzt. Das Feuer ging nach Polizeiangaben vermutlich auf Brandstiftung zurück.

( dpa )