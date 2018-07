Freie Universität hat einen neuen Präsidenten

Der langjährige Präsident der FU Berlin, Peter-André Alt, hat am Freitag sein Amt an Nachfolger Günter M. Ziegler übergeben.

Nach acht Jahren ist Schluss: Der langjährige Präsident der Freien Universität Berlin (FU), Peter-André Alt, hat am Freitag sein Amt an seinen Nachfolger Günter M. Ziegler übergeben. Alt hatte nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal für das Präsidentenamt kandidiert. Im Rahmen eines Festakts wurde er nun verabschiedet.

„Wenn ich Sie um Hilfe gebeten habe, kam von Ihnen nie: ‚Das geht nicht‘“, lobte Michael Müller (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister, bei der Verabschiedung. Und auch Alt selbst unterstrich in seiner Rede die Erfolge, die er während seiner Amtszeit erzielte. So betonte er, dass in den vergangenen acht Jahren rund 100 Juniorprofessuren an der FU ermöglicht werden konnten – und dass 80 Prozent der Juniorprofessoren dann auch einen Ruf als ordentliche Lehrende bekommen hätten. Seinem Nachfolger wünschte er anschließend alles Gute, war sich aber sicher: „Günter, du wirst schon die richtigen Antworten finden.“

Gestört wurde der Festakt allerdings von einer rund 20-köpfigen Studentengruppe, die gegen die Hochschulpolitik Alts demonstrierte. Mit Zwischenrufen und Applaus in den falschen Momenten störten sie die knapp zweistündige Veranstaltung kontinuierlich.

Das konnte die Laune des neuen FU-Präsident an seinem ersten Arbeitstag aber nicht trüben. „Für mich steht jetzt der Rollenwechsel vom Wissenschaftler zum Präsidenten an – aber der kam auch nicht ganz überraschend“, scherzte Ziegler.

Im Mai konnte sich der Mathematiker Ziegler bei den Wahlen des Erweiterten Akademischen Senats gegen die Frankfurter Politikwissenschaftlerin Tanja Brühl durchsetzen. Alt wurde bereits im April zum Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gewählt. Die HRK ist der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Ihr gehören 268 Hochschulen an.